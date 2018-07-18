18.07.2018, 13:30

Не ловит связь? Пять простых способов усилить сигнал

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rus.delfi.ee
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Oneplus 6
Oneplus 6Foto: Hendrik Osula

Недавнее исследование Norstat показало: 98% жителей Эстонии при выборе оператора считают важным или даже очень важным устойчивость обеспечиваемой связи. Однако существуют простые способы, позволяющие самостоятельно усиливать сигнал, поступающий на телефон, пишет Tele2.

Директор радиосети Tele2 Танел Сарри рассказывает о пяти способах самостоятельного улучшения качества разговорной связи.

Используйте для разговоров 4G-сеть

Зона действия 4G-сети в Эстонии очень хорошая и позволяет повсюду пользоваться интернетом. И если где-то качество обычной голосовой связи не дотягивает до должного уровня, вы можете вести разговоры с любой коммуникационной платформы, поддерживающей звонки через интернет, например: Viber, Messenger или Skype.

Что вам известно об усилителях мобильной связи?

А ведь они (их еще называют репитеры) действительно существуют и способны до 32 раз сделать сильнее сигнал 3G и 3G LTE. Репитеры как миниатюрные мегафоны усиливают сигнал и улучшают качество мобильной связи. Их преимущество в том, что они доступны по цене и не нуждаются в подключении к интернету.

С вопросами, где купить и как использовать усилители мобильной связи, вы всегда можете обратиться к своему оператору.

Ориентируйтесь на мачты мобильной связи

В некоторых безлюдных местах можно попасть в зону со слабым сигналом. Поэтому, собираясь в лес или на болота, обязательно посмотрите, где находятся ближайшие мачты: чем ближе к мачте, тем сильнее сигнал.

Избегайте препятствий

Между телефоном и мачтой происходит постоянный обмен сигналами. И чем меньше преград на их пути, тем выше качество связи. Все препятствия, разумеется, не устранить, но кое-что сделать можно.

Как известно, в помещении у окна сигнал всегда сильнее. И если связь слабая, положите телефон на подоконник и свободно перемещайтесь в помещении, используя систему hands-free.

ТОП

На силу сигнала могут негативно влиять: расположенные рядом высокие строения, какие-то элементы домашнего интерьера, погодные условия и даже чехол, закрывающий телефон.

Не закрывайте антенну

У современных телефонов антенна спрятана внутри корпуса, и всегда существует вероятность того, что вы случайно закроете ее рукой во время разговора. Довольно часто так бывает, когда телефон находится в горизонтальном положении, — в этом случае мощность сигнала может уменьшиться где-то на 10 дБ.

”Если все вышеизложенные способы не дали результата и проблемы со связью не зависят от вашего местонахождения, ничего не остается, как проверить техническое состояние телефона. Вовсе не исключено, что причина в самом устройстве, которое пострадало от удара”, — объясняет в заключение директор радиосети Tele2.

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