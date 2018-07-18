Не ловит связь? Пять простых способов усилить сигнал

А ведь они (их еще называют репитеры) действительно существуют и способны до 32 раз сделать сильнее сигнал 3G и 3G LTE. Репитеры как миниатюрные мегафоны усиливают сигнал и улучшают качество мобильной связи. Их преимущество в том, что они доступны по цене и не нуждаются в подключении к интернету.

С вопросами, где купить и как использовать усилители мобильной связи, вы всегда можете обратиться к своему оператору.

Ориентируйтесь на мачты мобильной связи

В некоторых безлюдных местах можно попасть в зону со слабым сигналом. Поэтому, собираясь в лес или на болота, обязательно посмотрите, где находятся ближайшие мачты: чем ближе к мачте, тем сильнее сигнал.

Избегайте препятствий

Между телефоном и мачтой происходит постоянный обмен сигналами. И чем меньше преград на их пути, тем выше качество связи. Все препятствия, разумеется, не устранить, но кое-что сделать можно.

Как известно, в помещении у окна сигнал всегда сильнее. И если связь слабая, положите телефон на подоконник и свободно перемещайтесь в помещении, используя систему hands-free.

На силу сигнала могут негативно влиять: расположенные рядом высокие строения, какие-то элементы домашнего интерьера, погодные условия и даже чехол, закрывающий телефон.

Не закрывайте антенну

У современных телефонов антенна спрятана внутри корпуса, и всегда существует вероятность того, что вы случайно закроете ее рукой во время разговора. Довольно часто так бывает, когда телефон находится в горизонтальном положении, — в этом случае мощность сигнала может уменьшиться где-то на 10 дБ.

”Если все вышеизложенные способы не дали результата и проблемы со связью не зависят от вашего местонахождения, ничего не остается, как проверить техническое состояние телефона. Вовсе не исключено, что причина в самом устройстве, которое пострадало от удара”, — объясняет в заключение директор радиосети Tele2.