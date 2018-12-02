02.12.2018, 18:30

Не хочется, но надо. Swedbank советует, как шаг за шагом отказаться от карточек паролей

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Koodikaardid
KoodikaardidFoto: Hendrik Osula

Осталось всего два месяца до отмены действия карточек паролей. С 1 февраля в интернет-банке с помощью карточки паролей больше нельзя будет выполнять никаких платежей. Несмотря на это десятки тысяч человек пока не перешли к использованию других решений, говорит директор подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс.

Изменение в общеевропейском законодательстве ограничивает использование карточек, и для идентификации личности необходимо приступить к использованию альтернативных решений. Но нет никаких причин для беспокойства, поскольку существует несколько альтернативных решений — Smart-ID, Mobiil-ID, ID-карта ил PIN-калькулятор.

Первым делом можно взвесить плюсы и минусы каждого из этих решений. Мы постараемся максимально упростить для вас выбор наиболее подходящего решения.

Если у вас нет смартфона

Если у вас нет смартфона, и вы пользуетесь только интернет-банком, советуем выбрать ID-карту или PIN-калькулятор. Для входа в интернет-банк с помощью ID-карты необходимо считывающее устройство (номер пользователя остается таким же, как и при пользовании карточкой паролей). Кроме того, надо следить за тем, чтобы сертификаты ID-карты были обновлены, в противном случае пользоваться интернет-банком и прочими электронными услугами будет невозможно.

PIN-калькулятор — простое устройство, которое автоматически генерирует одноразовые пароли. Купить PIN-калькулятор можно в банковском представительстве. Если вам понадобится помощь при его использовании, работник банка с радостью вас проинструктирует.

Если у вас есть смартфон

Для пользователей смарт-устройств лучший выбор — Smart-ID. Мобильное приложение можно самостоятельно и бесплатно скачать на свое смарт-устройство. Пользоваться Smart-ID очень просто даже для начинающего пользователя смарт-устройства, который пока не очень свободно себя чувствует в быстро развивающемся цифровом мире. Активировать приложение очень просто, надо лишь следовать появляющимся на экране указаниям. Если же по какой-то причине вам все-таки не удастся довести регистрацию Smart-ID до конца, попросите о помощи близких, и они обязательно вам помогут. Smart-ID можно оформить и в банковской конторе. С собой следует взять ID-карту и убедиться, что вы помните её пароли.

Mobiil-ID подходит пользователям как кнопочных телефонов, так и смартфонов. Оформить Mobiil-ID можно у своего мобильного оператора. Уточните условия услуги. У большинства операторов услуга стоит около 1 евро в месяц, у некоторых операторов пакет уже может содержать услугу Mobiil-ID. В таком случае отдельно платить не надо.

Окончательный выбор

И теперь надо сделать окончательный выбор. Если вы хотите пользоваться ID-картой, вам понадобится считыватель ID-карты, который можно купить в банковской конторе или в хорошо снабжаемом магазине техники. Если вы отдадите предпочтение PIN-калькулятору, то его можно купить в банковском представительстве.

Smart-ID можно самостоятельно скачать в своё смарт-устройство, а если при пользовании приложением возникнут трудности, то рекомендуем обратиться в ближайшее представительство банка. Для оформления Mobiil-ID следует обратиться к своему мобильному оператору.

Важно чтобы каждый нашел для себя соответствующую своим потребностям альтернативу карточке паролей. Более подробную информацию о средствах аутентификации можно посмотреть на странице: www.swedbank.ee/autentimine. Можно также позвонить по телефону Консультационного центра +372 631 0310.

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Не хочется, но надо. Swedbank советует, как шаг за шагом отказаться от карточек паролей

02.12.2018
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