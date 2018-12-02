Не хочется, но надо. Swedbank советует, как шаг за шагом отказаться от карточек паролей

Для пользователей смарт-устройств лучший выбор — Smart-ID. Мобильное приложение можно самостоятельно и бесплатно скачать на свое смарт-устройство. Пользоваться Smart-ID очень просто даже для начинающего пользователя смарт-устройства, который пока не очень свободно себя чувствует в быстро развивающемся цифровом мире. Активировать приложение очень просто, надо лишь следовать появляющимся на экране указаниям. Если же по какой-то причине вам все-таки не удастся довести регистрацию Smart-ID до конца, попросите о помощи близких, и они обязательно вам помогут. Smart-ID можно оформить и в банковской конторе. С собой следует взять ID-карту и убедиться, что вы помните её пароли.
Mobiil-ID подходит пользователям как кнопочных телефонов, так и смартфонов. Оформить Mobiil-ID можно у своего мобильного оператора. Уточните условия услуги. У большинства операторов услуга стоит около 1 евро в месяц, у некоторых операторов пакет уже может содержать услугу Mobiil-ID. В таком случае отдельно платить не надо.
Окончательный выбор
И теперь надо сделать окончательный выбор. Если вы хотите пользоваться ID-картой, вам понадобится считыватель ID-карты, который можно купить в банковской конторе или в хорошо снабжаемом магазине техники. Если вы отдадите предпочтение PIN-калькулятору, то его можно купить в банковском представительстве.
Smart-ID можно самостоятельно скачать в своё смарт-устройство, а если при пользовании приложением возникнут трудности, то рекомендуем обратиться в ближайшее представительство банка. Для оформления Mobiil-ID следует обратиться к своему мобильному оператору.
Важно чтобы каждый нашел для себя соответствующую своим потребностям альтернативу карточке паролей. Более подробную информацию о средствах аутентификации можно посмотреть на странице: www.swedbank.ee/autentimine. Можно также позвонить по телефону Консультационного центра +372 631 0310.