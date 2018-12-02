Не хочется, но надо. Swedbank советует, как шаг за шагом отказаться от карточек паролей

Изменение в общеевропейском законодательстве ограничивает использование карточек, и для идентификации личности необходимо приступить к использованию альтернативных решений. Но нет никаких причин для беспокойства, поскольку существует несколько альтернативных решений — Smart-ID, Mobiil-ID, ID-карта ил PIN-калькулятор.

Первым делом можно взвесить плюсы и минусы каждого из этих решений. Мы постараемся максимально упростить для вас выбор наиболее подходящего решения.

Если у вас нет смартфона

Если у вас нет смартфона, и вы пользуетесь только интернет-банком, советуем выбрать ID-карту или PIN-калькулятор. Для входа в интернет-банк с помощью ID-карты необходимо считывающее устройство (номер пользователя остается таким же, как и при пользовании карточкой паролей). Кроме того, надо следить за тем, чтобы сертификаты ID-карты были обновлены, в противном случае пользоваться интернет-банком и прочими электронными услугами будет невозможно.

PIN-калькулятор — простое устройство, которое автоматически генерирует одноразовые пароли. Купить PIN-калькулятор можно в банковском представительстве. Если вам понадобится помощь при его использовании, работник банка с радостью вас проинструктирует.

Если у вас есть смартфон