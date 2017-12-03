Названы страны с самой дешевой ипотекой

Япония оказалась страной с самым низким средним процентом по ипотеке. Такие расчеты провели эксперты ”Вести Финанс”.

Ставка в Японии составила 1,21 процента. При этом издание отметило, что стоимость квадратного метра в стране, особенно в столице и окрестностях, является одной из самых высоких в мире.

В тройку вошли также Швейцария и Финляндия, где ставки соответствуют 1,42 и 1,53 процента. Замкнула десятку Дания (2,1 процента). Эстония в десятку не входит, а наш сосед Литва занимает восьмое место в рейтинге (ставка по ипотеке — 2,03 процента).