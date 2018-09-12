Названы сроки восстановления рубля

По его оценке, курс рубля выровняется до конца этого года.

”Это зависит от ситуации на глобальных рынках. Во многом то, что мы наблюдаем в России, это продолжение того, что мы наблюдаем на других развивающихся рынках. Это редко бывает длительный период. До конца года, скорее всего, это точно”, — заметил Колычев.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин связал ослабление рубля с краткосрочным резким оттоком капитала из страны. Скоро, по его мнению, ситуация пойдет в обратную сторону. При этом, равновесный курс рубля при отсутствии покупок валюты для Минфина и текущей цене на нефть составляет около 50 рублей за доллар