22.11.2017, 16:10

Названы самые высокооплачиваемые модели мира


Lenta.ru
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2015 moes
2015 moesFoto: Dimitrios Kambouris, AFP

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых в 2017 году моделей мира. Первое место заняла 22-летняя Кендалл Дженнер из США, заработавшая за год 22 миллиона долларов.

Ранее возглавлявшая рейтинг на протяжении 15 лет бразильская 37-летняя модель Жизель Бюндхен оказалась на втором месте с заработком 17,5 миллионов долларов. Третье место заняла 31-летняя американка Крисси Тейген, она заработала за год 13,5 миллионов. На восьмом месте оказалась единственная представительница Азии в топ-10 — китаянка Лю Вэнь с заработком 6,5 миллионов.

По информации журнала, десять самых высокооплачиваемых моделей заработали за год почти 110 миллионов долларов.

  1. Кендалл Дженнер, $22 млн
  2. Жизель Бюндхен, $17.5 млн
  3. Крисси Тейген, $13.5 млн
  4. Адриана Лима, $10.5 млн
  5. Джиджи Хадид, $9.5 млн
  6. Роузи Хантингтон-Уайтли, $9.5 млн
  7. Карли Клосс, $9 млн
  8. Лю Вэнь, $6.5 млн
  9. Белла Хадид, $6 млн
  10. Эшли Грэм — модель плюс-сайз, $5.5 млн
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