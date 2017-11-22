Названы самые высокооплачиваемые модели мира

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых в 2017 году моделей мира. Первое место заняла 22-летняя Кендалл Дженнер из США, заработавшая за год 22 миллиона долларов.

Ранее возглавлявшая рейтинг на протяжении 15 лет бразильская 37-летняя модель Жизель Бюндхен оказалась на втором месте с заработком 17,5 миллионов долларов. Третье место заняла 31-летняя американка Крисси Тейген, она заработала за год 13,5 миллионов. На восьмом месте оказалась единственная представительница Азии в топ-10 — китаянка Лю Вэнь с заработком 6,5 миллионов.

По информации журнала, десять самых высокооплачиваемых моделей заработали за год почти 110 миллионов долларов.