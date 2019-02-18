Названы регионы России с самым низким качеством жизни

В агентстве уточнили, что для составления рейтинга использовались данные Центробанка (ЦБ), Росстата, Минфина, Минздрава и других ведомств. На их основе проводилась оценка 70 показателей качества жизни.

Отмечается, что первая тройка регионов возглавляет рейтинг качества жизни ”в течение многих лет”. После Подмосковья в рейтинге следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Липецкая область, Калининградская область.

По данным исследования, позиции в конце рейтинга также менялись незначительно. Нижние строчки рейтинга заняли Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва.

Эксперты полагают, что лидеры рейтинга скорее всего не изменят позиции в ближайшее время, так как эти регионы сочетают высокий уровень развития социальной и экономической сфер, инфраструктуры с большим потенциалом для дальнейшего развития.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова называла Республику Тыва регионом с самым высоким показателем уровня бедности.