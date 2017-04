Названы победители конкурса "Лучший продукт питания Эстонии 2017"

На состоявшейся сегодня 11-й ежегодной конференции пищевой промышленности Эстонии Президент Республики Керсти Кальюлайд объявила победителя конкурса ”Лучший продукт питания Эстонии 2017”, которым стал сыр Old Saare фирмы Saaremaa Piimatööstus.

По словам Сирье Потисепп, руководителя Союза пищевых предприятий, организовавшего конкурс на лучший эстонский продукт питания, сыр Old Saare, вызревавший более восьми месяцев, достоин составить конкуренцию популярным иностранным сырам с плесенью и сырам итальянского типа. ”Данный сыр представляет собой великолепное дополнение к фруктовой тарелке и будет идеален в качестве закуски к вину. Члены оценочной комиссии по достоинству оценили на редкость выдержанный букет вкусов сыра Old Saare и удобную новую упаковку, в результате чего продукт удостоился похвальных отзывов как в категории молочных продуктов, так и продуктов, претендующих на звание золотого знака”, — сказала Потисепп.

По словам Потисепп, она очень рада, что многие жители Эстонии принимают близко к сердцу развитие культуры питания в Эстонии и успехи нашей пищевой промышленности. ”Причина, по которой победителя конкурса ”Лучший продукт питания Эстонии” огласила Президент Республики, без всяких сомнений заключается в большом признании не только удостоившегося титула предприятия Saaremaa Piimatööstus, но и пищевого сектора Эстонии в целом”, — добавила она.

Потисепп также добавила, что проводящийся уже в 23-й раз конкурс на лучший продукт питания Эстонии стал для ценителей эстонских пищевых продуктов своего рода кульминационным событием года, когда многие открывают для себя понравившиеся продукты.

”Фантазия наших производителей поистине безгранична, и очень приятно видеть, что наши люди готовы экспериментировать с новыми вкусами и возможностями, которые предлагаются нашими производителями. За каждым выпускаемым на рынок новым продуктом таятся сотни часов напряженной работы, и конкурс на лучший продукт питания Эстонии — это отличная возможность выразить признание нашим замечательным производителям”, — прокомментировала она.

Победители ”Лучший продукт питания Эстонии 2017”:

Золотые знаки:

Лучший продукт питания Эстонии 2017 — сыр Old Saare, Saaremaa Piimatööstus AS

Лучший полезный для здоровья продукт Эстонии 2017 — скир Farmi, Farmi Piimatööstus AS

Лучший безалкогольный напиток Эстонии 2017 — овощной сок Põltsamaa, Põltsamaa Felix AS

Лучший алкогольный напиток Эстонии 2017 — ликер Vana Tallinn Yoghurt Cream, Liviko AS

Серебряные знаки:

Лучший рыбный продукт Эстонии 2017 — килька Briis, обжаренная в соусе Кимчи, DGM Shipping AS

Лучший овощной продукт Эстонии 2017 — смузи Muhedik из клубники, черники, черной смородины и бананов, Balsnack International Holding AS

Лучшее детское питание Эстонии 2017 — экологический клубничный смузи PÕNN, Salvest AS

Лучший соус Эстонии 2017 — Alma Vene DIP! c чесноком, репчатым и зелёным луком, Valio Eesti AS

Лучшее кондитерское изделие Эстонии 2017 — темный шоколад Tuljak с начинкой, Kalev AS

Лучший мясной продукт Эстонии 2017 — предварительно запеченные утиные ножки с квашеной капустой, Rannarootsi Lihatööstus AS

Лучший десерт Эстонии 2017 — крем-брюле, Mattias Cafe OÜ

Лучшее хлебопекарное изделие Эстонии 2017 — цельнозерновой хлеб для тостов Pagariröst, Eesti Pagar AS

Лучший молочный продукт Эстонии 2017 — сыр Old Saare, Saaremaa Piimatööstus AS

Лучшее готовое блюдо Эстонии 2017 — запеканка из копченого мяса от Joel Ostrat, Mattias Cafe OÜ

Лучшие продукты от малых предприятий:

Лучший продукт от малого предприятия Южной Эстонии — березовый сироп, Kasekunst OÜ

Лучший продукт от малого предприятия Вирумаа — алкогольный напиток Handsa, Moe OÜ

Лучший продукт от малого предприятия Западной Эстонии — филе форели Farmare с сааремааским соленым маслом, Рыбоводческое Объединение Ecofarm

Лучший продукт от малого предприятия Северной Эстонии — очищенный черный чеснок, Must Küüslauk OÜ