Назван размер средней российской зарплаты

Среднемесячная начисленная зарплата в России в июле выросла в годовом выражении на 8,6 процента до 39355 рублей. Об этом сообщается в докладе Росстата, передает Lenta.ru.

За семь месяцев с начала 2017 года средняя зарплата увеличилась на 7,5 процента, отмечается в материалах статистического ведомства. При этом реальные заработные платы в июле выросли на 4,6 процента, в январе-июле рост составил три процента.

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Реальные располагаемые доходы россиян в июле 2017 года снизились на 0,9 процента в годовом выражении, с начала года они сократились на 1,4 процента. По сравнению с июнем реальные доходы в июле упали на 3,1 процента, подсчитали в Росстате.

1 августа эксперты ВШЭ сообщили, что с октября 2014 года по май 2017-го реальные доходы россиян снизились на 19,2 процента. Благосостояние граждан падало на протяжении 31 месяца. Продукты питания за это время подорожали на 28,5 процента, непродовольственные товары — на 26,2 процента, услуги — на 21,3 процента.

Россияне пытаются компенсировать снижение реальных денежных доходов займами, считают в РАНХиГС. ”Наиболее распространенной стратегией улучшения своего материального положения для населения стало производство продукции в личном подсобном хозяйстве, весной 2017 года этим занималась почти треть населения по сравнению с 20 процентами в 2014 году”, — отмечают аналитики.