07.04.2018, 16:50

Назван новый богатейший человек Европы

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Lenta.ru
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Назван новый богатейший человек Европы
AFP PHOTO / GEORGES GOBET

Президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно стал самым богатым человеком Европы. Его состояние оценивается в 70,7 миллиарда долларов, передает агентство Bloomberg.

Как отмечает издание, подняться на первое место в рейтинге богатейших европейцев Арно позволил рост котировок компании Christian Dior SE. Таким образом, французский бизнесмен обогнал основателя группы Inditex (включает такие бренды как Zara и Massimo Dutti) испанца Амансио Ортегу, капитал которого составляет 70,2 миллиарда долларов.

В списке самых богатых людей мира глава LVMH занял четвертую строчку. Лидерами этого рейтинга остаются глава Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс и глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет.

Самым богатым человеком России остается председатель совета директоров ”Северстали” Алексей Мордашов с состоянием 19,3 миллиарда долларов. В общемировом рейтинге он занимал 47 место.

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