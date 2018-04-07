Назван новый богатейший человек Европы

Президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно стал самым богатым человеком Европы. Его состояние оценивается в 70,7 миллиарда долларов, передает агентство Bloomberg.

Как отмечает издание, подняться на первое место в рейтинге богатейших европейцев Арно позволил рост котировок компании Christian Dior SE. Таким образом, французский бизнесмен обогнал основателя группы Inditex (включает такие бренды как Zara и Massimo Dutti) испанца Амансио Ортегу, капитал которого составляет 70,2 миллиарда долларов.