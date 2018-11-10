10.11.2018, 18:09

Назойливые торговые агенты заполонили торговые центры: как грамотно их "отшить"?

 (12)
rus.delfi.ee
EST
Lõunakeskuse uue osa avamine
Lõunakeskuse uue osa avamineFoto: Argo Ingver

Редактор потребительной рубрики Kasulik Кристьян Атс Мяги рассуждает о заполонивших торговые центры страны торговых агентах.

Журналист пишет, что возле его дома находится торговый центр Kristiine, ситуация в котором в последнее время стала особенно критичной: ”При входе меня встречают представители Telia, при выходе из Prisma — уже знакомые лица Elisa. Активизировались и агенты LHV, теперь они расположились на пути от Prisma к главному входу. Неделю назад я заметил и представителей Luminor”.

”Если бы каждому из них удавалось меня уговорить, то, войдя в торговый центр, я бы становился клиентом Elisa, по приходу в Prisma — клиентом Telia, покидая магазин — снова клиентом Elisa, а дома меня снова бы ждали все блага Elisa”, — пишет он и отмечает, что подобная ситуация наблюдается во всех торговых центрах, и самое неприятное, что многие агенты используют агрессивную тактику.

По его словам, многие уловки (уткнуться в телефон, игнорировать, отказываться и т.д.), уже не работают. Так, например, если человек лаконично говорит ”нет”, то агент расценивает это как начало разговора и всеми силами пытается его продолжить. То же самое происходит, если человек говорит, что уже является клиентом данной фирмы (даже если это неправда): агент начинает предлагать пересмотреть имеющийся пакет.

Несмотря на то, что в конце весны Tele2, Telia и Elisa сообщили, что прекращают осуществление телефонных звонков с целью продажи услуг, попытки навязать товар ”вживую” не прекратились.

”Да, несомненно, есть потребители, которые что-то в этой ситуации выиграли и получили от конкурента лучшее предложение, которым, действительно, довольны. Но бесконечно переманивать невозможно: не будешь же ты вечно бегать от одного поставщика к другому”, — рассуждает Мяги.

Многие директора центров в один голос говорят, что клиенты не идут к ним не столько за покупками, сколько за впечатлениями и развлечениями. ”Да, это, действительно, своего рода развлечение, когда ты просто идешь в магазин, но вынужден придумывать, как ”отшить” надоедливых коммивояжеров. Во времена жесткой конкуренции среди столичных торговых центров, клиенты, скорее всего, будут выбирать для совершения покупок места, где они могут сделать это в спокойствии”, — резюмировал журналист.

Уважаемые читатели, а как справляетесь с такими ситуациями вы? Делитель в комментариях или присылайте свои истории на journalist@delfi.ee!

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Во второй день после открытия столичного торгового центра T1 наплыв покупателей привел к коллапсу на парковке

10.11.2018
Сегодня в обеденное время на парковке нового таллиннского торгового центра Т1, открыто я пятницу, образовались пробки, в которых многие застряли надолго. Представитель торгового центра заяверяет, что проблема решена, а ее причиной был невероятный наплав покупателей.
Подробнее


Уничтоживший петербургскую "Ленту" пожар мог произойти из-за разлитого работниками масла

10.11.2018
Разлившаяся горючая жидкость, по предварительным данным, стала причиной пожара в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в правоохранительных органах города.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106512001
128,70 €
77,22 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
111,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
-35% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
113,75 €


Проработавшему со школьниками 33 года директору больше не место в классе

10.11.2018
В течение последних двух учебных лет выяснилось, что у многих учителей отсутствует требуемая по закону квалификация педагога, и по этой причине директора школ не имеют права заключать с ними бессрочные трудовые договоры. Главный редактор ”Учительской газеты” Хейки Райдла пишет о том, что по этой причине многие школьные учителя работают сейчас на птичьих правах.
Подробнее

Бывшая жена Эдгара Сависаара Вилья Тоомаст: может случиться, что он виновен. Но я очень надеюсь, что в тюрьму его не посадят

10.11.2018
Бывшая жена бывшего мэра Таллинна и бывшего лидера Центристской партии Эдгара Сависаара Вилья Тоомаст (56) сказала в большом интервью изданию LP, что Сависаару нужно позволить в спокойствии провести старость.
Подробнее

Талахадзе победил с мировым достижением, у Сейма рекорд Эстонии

10.11.2018
В Ашхабаде завершился чемпионат мира по тяжелой атлетике. В заключительный день турнира были разыграны медали в турнире супертяжеловесов (109 кг +). Чемпионский титул в столице Туркмении с мировым рекордом защитил грузин Лаша Талахадзе - 474 кг (217+257).
Подробнее

Технологии на страже вкуса: что лучше — индукционная или обычная варочная панель?

09.11.2018
Ежедневно каждый из нас проводит возле кухонной плиты порядка трех часов. Для того чтобы качественно приготовить еду и не думать о сложностях в приготовлении, первым делом нужно соответственно выбрать правильную рабочую среду. Сегодня технический прогресс не стоит на месте. На смену самым обычным газовым или же электрическим плитам пришли новые современные индукционные варочные панели, пишет HappyModern.
Подробнее