Назойливые торговые агенты заполонили торговые центры: как грамотно их "отшить"?(12)
Редактор потребительной рубрики Kasulik Кристьян Атс Мяги рассуждает о заполонивших торговые центры страны торговых агентах.
Редактор потребительной рубрики Kasulik Кристьян Атс Мяги рассуждает о заполонивших торговые центры страны торговых агентах.
Журналист пишет, что возле его дома находится торговый центр Kristiine, ситуация в котором в последнее время стала особенно критичной: ”При входе меня встречают представители Telia, при выходе из Prisma — уже знакомые лица Elisa. Активизировались и агенты LHV, теперь они расположились на пути от Prisma к главному входу. Неделю назад я заметил и представителей Luminor”.
”Если бы каждому из них удавалось меня уговорить, то, войдя в торговый центр, я бы становился клиентом Elisa, по приходу в Prisma — клиентом Telia, покидая магазин — снова клиентом Elisa, а дома меня снова бы ждали все блага Elisa”, — пишет он и отмечает, что подобная ситуация наблюдается во всех торговых центрах, и самое неприятное, что многие агенты используют агрессивную тактику.
По его словам, многие уловки (уткнуться в телефон, игнорировать, отказываться и т.д.), уже не работают. Так, например, если человек лаконично говорит ”нет”, то агент расценивает это как начало разговора и всеми силами пытается его продолжить. То же самое происходит, если человек говорит, что уже является клиентом данной фирмы (даже если это неправда): агент начинает предлагать пересмотреть имеющийся пакет.
Несмотря на то, что в конце весны Tele2, Telia и Elisa сообщили, что прекращают осуществление телефонных звонков с целью продажи услуг, попытки навязать товар ”вживую” не прекратились.
”Да, несомненно, есть потребители, которые что-то в этой ситуации выиграли и получили от конкурента лучшее предложение, которым, действительно, довольны. Но бесконечно переманивать невозможно: не будешь же ты вечно бегать от одного поставщика к другому”, — рассуждает Мяги.
Многие директора центров в один голос говорят, что клиенты не идут к ним не столько за покупками, сколько за впечатлениями и развлечениями. ”Да, это, действительно, своего рода развлечение, когда ты просто идешь в магазин, но вынужден придумывать, как ”отшить” надоедливых коммивояжеров. Во времена жесткой конкуренции среди столичных торговых центров, клиенты, скорее всего, будут выбирать для совершения покупок места, где они могут сделать это в спокойствии”, — резюмировал журналист.
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