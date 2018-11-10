Назойливые торговые агенты заполонили торговые центры: как грамотно их "отшить"?

Журналист пишет, что возле его дома находится торговый центр Kristiine, ситуация в котором в последнее время стала особенно критичной: ”При входе меня встречают представители Telia, при выходе из Prisma — уже знакомые лица Elisa. Активизировались и агенты LHV, теперь они расположились на пути от Prisma к главному входу. Неделю назад я заметил и представителей Luminor”.

”Если бы каждому из них удавалось меня уговорить, то, войдя в торговый центр, я бы становился клиентом Elisa, по приходу в Prisma — клиентом Telia, покидая магазин — снова клиентом Elisa, а дома меня снова бы ждали все блага Elisa”, — пишет он и отмечает, что подобная ситуация наблюдается во всех торговых центрах, и самое неприятное, что многие агенты используют агрессивную тактику.

По его словам, многие уловки (уткнуться в телефон, игнорировать, отказываться и т.д.), уже не работают. Так, например, если человек лаконично говорит ”нет”, то агент расценивает это как начало разговора и всеми силами пытается его продолжить. То же самое происходит, если человек говорит, что уже является клиентом данной фирмы (даже если это неправда): агент начинает предлагать пересмотреть имеющийся пакет.