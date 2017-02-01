Назначен руководитель проекта по созданию Таллиннской больницы

С сегодняшнего дня руководить проектом создания Таллиннской больницы назначен Свен Крупп, сообщает Раэпресс.

Свен Крупп родился 9 января 1964 года. Он окончил медицинский факультет Тартуского университета по специальности лечащий врач. С 2001 года и до прошлого года работал членом правления Северо-Эстонской региональной больницы.

Работал он также заведующим отделом здравоохранения Министерства социальных дел ЭР, заведующим радиологической клиникой Мустамяэской больницы и неврологом в той же больнице.