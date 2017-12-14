Назначен новый руководитель Rail Baltic Estonia

Начиная с 15 декабря руководить предприятием Rail Baltic Estonia OÜ, осуществляющим реализацию проекта Rail Baltic в Эстонии, будет Рийя Силлаве, значится в пресс-релизе.

Рийя Силлаве в 2004 году была в числе руководящих запуском целлюлозного завода AS Estonian Cell и до конца 2010 года — членом правления предприятия. В 2012 году она перешла в материнскую компанию Estonian Cell — находящийся в Австрии и действующий в сфере целлюлозно-бумажной промышленности концерн Heinzel Group, где проработала на должности финансового руководителя до сентября этого года.

”Я рада снова вернуться на родину и приступить к управлению таким важным процессом как создание железнодорожного сообщения с Европой”, — сказала Силлаве. ”Соглашение о строительстве Rail Baltic ратифицировано тремя Балтийскими государствами, в мои задачи входит уже реализация проекта”, — добавила Силлаве.

По словам Силлаве, перемещение грузопотоков с автомобильных трасс на железные дороги, помимо положительного влияние на окружающую среду, принесет с собой новые возможности для промышленности как Эстонии, так и Европы. ”Пассажиры откроют для себя простоту и удобство поездок по железной дороге и на более длинные расстояния, что для Центральной Европы уже является обыденным”, — пояснила Силлаве. ”Запущенный в рамках финансирования проекта Rail Baltic трамвайный маршрут в Таллиннский аэропорт — это первый осязаемый и отличный результат, благодаря которому уже сегодня сообщение стало удобнее для всех”, — отметила она.

”Я благодарю Индрека Орава, который руководил Rail Baltic Estonia OÜ с 2014 года, и под чьим руководством мы подошли к завершению фазы планирования проекта и можем двигаться к следующей фазе — проектирования и строительства. Впереди нас ожидает очень интересный и насыщенный период. Положительно, что Рийя Силлаве обладает как международным опытом, так и опытом создания проекта. Я желаю ей всяческих успехов”, — сказала министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.

Международное соглашение относительно Rail Baltic, в котором обозначены общие технические параметры, маршрут и сроки строительства, ратифицировали в Рийгикогу в июне 2017 года. В этом же году был проведен анализ окупаемости трассы, который показал, что социально-экономические доходы достигают 16 млрд. Также в 2017 году была завершена оценка влияния на окружающую среду — в числе прочего было установлено, что строительство железной дороги окажет сугубо положительное влияние на климат.

Сейчас проводится определение месторасположения и технический анализ станции погрузки легковых автомобилей на железнодорожные платформы. В заключительной фазе находится исследование относительно технологических и территориальных требований к грузовому терминалу в порту Мууга. В 2018 будет объявлен конкурс на проектирование пассажирских терминалов в Юлемисте и Пярну. Кроме того, в начале 2018 года к Эстонии перейдет председательство в совете находящегося в Латвии совместного предприятия AS RB Rail.