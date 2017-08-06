Назад, в 90-е?! Samsung представила новейшую "раскладушку"

Компания Samsung официально анонсировала смартфон SM-G9298 на платформе Android, получившего имя Leader 8. Основная особенность устройства — форм-фактор "раскладушки", пишет TechLife.lv со ссылкой на Hi-Tech Mail.ru.

Устройство получило корпус из авиационного алюминиевого сплава. Также смартфон получил адаптеры беспроводной связи Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, чип NFC, ресивер GPS/ГЛОНАСС/Beidou/Galileo, а также сканер отпечатков пальцев, размещенный на тыльной стороне корпуса. Есть многофункциональная настраиваемая клавиша быстрого доступа к приложениям.

Характеристики SM-G9298:

Дисплей: два 4.2-дюймовых Super AMOLED 1080p экрана — один спереди и один сзади

Чип: Qualcomm Snapdragon 821 + GPU Adreno 530

Память: оперативная — 4GB, для хранения 64 + microSD до 256GB

Основная камера: двойная, 12 мегапикселей с диафрагмой f1.7

Фронтальная камера: 5 Mpix с диафрагмой f1.9

Аккумулятор: 2,300 мАч

Система: Android 6.0 Marshmallow

Размеры: 130.2 мм x 62.6 мм x 15.9 мм

Смартфон Samsung SM-G9298 поставляется с целым рядом предустановленных приложений, включая Samsung Pay, Secure Folder, S Voice. Голосового ассистента Bixby в смартфоне не будет. Цена смартфона и дата выпуска на рынок не сообщаются.