Научный сотрудник ТТУ объясняет: какие полезные ископаемые самые ценные. Золота в пятерке нет

Все чаще слышим о том, что эстонские геологи и горные инженеры вместо добычи местного сланца занимаются другими полезными ископаемыми — например, добывают золото. Институт геологии Таллиннского технического университета (ТТУ) составил список из пяти наиболее ценных из добываемых полезных ископаемых, чтобы выяснить, какова ценность наиболее трудно добываемых богатств земных недр.

По словам научного сотрудника Институт геологии ТТУ Рутт Хинтс, топ-10 наиболее ценных полезных ископаемых состоит из редких драгоценных камней и редкоземельных металлов. ”Вариантов последовательности множество, но чаще всего в пятерку самых ценных полезных ископаемых попадают чрезвычайно редкие драгоценные камни, такие как: красный алмаз, грандидьерит, паинит, серендибит и александрит. Наряду с драгоценными камнями наиболее ценными металлами являются платина и родий”, — описывает Хинтс.

Высокая рыночная стоимость этих ископаемых отражает частоту их распространения в природе.

”Поскольку содержание этих элементов в земной коре очень малое или же их добыча связана с единичными месторождениями, то и цена их соответствующая”, — пояснила Хинтс.

”Технологически на нас влияет более всего нехватка платиновых металлов и их высокая цена. Поэтому, например, в последнее время стали интенсивно исследовать возможности добычи платины в космосе. В отличие от земной коры, известные астероиды могут быть богаты платиновыми металлами — прогнозируемая стоимость содержания платины в одном астероиде размером в пару сотен метров может быть 20-40 миллиардов евро”, — добавила она.

1. Красный алмаз

Наиболее известный драгоценный камень — алмаз — является на сегодня в целом и самым дорогим полезным ископаемым. Цвет камня и другие его свойства влияют и на его стоимость, которая из-за редкого цвета может доходить до 300 000 евро за грамм. Самым дорогостоящим считается красный алмаз, цена которого при массе более 0,2 карата (1 грамм равен примерно 5 каратам) будет составлять сотни тысяч евро. Главное месторождение красного алмаза находится в Западной Австралии, а также его находили в Бразилии, России и Африке. Образующийся в земной коре под влиянием высокой температуры и большого давления драгоценный камень особен еще и тем, что состоит только из углерода.

2. Серендибит

Цвет редкого и ценного серендибита варьируется от светло-желтого до сине-зеленого, серовато-черного и черного. Цена минерала, открытого в 1902 году на Шри-Ланке и получившего название от названия этого острова на древне-арабском языке, может сегодня доходить до 300 000 евро за грамм. Два основных месторождения серендибита находятся как во влажных тропических лесах Шри-Ланки, так и в Мьянме, возле города Могоу, откуда происходит и паинит. Ограниченные месторождения минерала были также открыты в Америке, России, Канаде и Танзании.

3. Паинит

Паинит — имеющий гексагональную форму драгоценный камень красного цвета, а также цвет может варьироваться от оранжево-красного до коричнево-красного и который считается не только одним из наиболее ценным, но и одним из редчайших драгоценных камней в мире. Британский геммолог Артур Пейн, по имени которого минерал и получил свое название, открыл его в 1950 году в Мьянме и позже он был еще найден только в этом же регионе Могоу, в котором помимо паинита открытым способом добычи ищут еще несколько других ценных минералов — рубин, сапфир, шпинель и др. Сегодня цена паинита составляет около 10 000 евро за грамм.

4. Грандидьерит

Зелено-синий минерал грандидьерит был открыт в 1902 году на Мадагаскаре французским землепроходцем Альфредом Грандидье, по имени которого камень и был назван. До сих пор важнейшее месторождение этого минерала находится вблизи деревни Траномаро, попасть в которую можно только на внедорожниках по сложной 60-километровой дороге. И последний отрезок пути до места добычи придется преодолеть пешком за полдня, а также в этом регионе велик риск стать жертвой нападения пиратов. Все это и объясняет высокую стоимость минерала, которая начинается от 8000 евро за грамм — а наиболее красивые и чистые камни ценятся еще выше.

5. Александрит

Варьирующийся по цветам от красного до зеленого александрит найден в России, Бразилии и Африке, а также и в Шри-Ланке, как и другие ценные минералы. Редкий камень был назван в честь российского царя и на сегодня цена одного грамма равняется около 8000 евро.

Среди эстонцев есть немало счастливчиков, которым открылась возможность поучаствовать в добыче ценных полезных ископаемых. Так, например, в золотоносной шахте в Лапландии работают выпускники Института геологии ТТУ, которые каждый день в глубине недр ищут золото. И поскольку алмазов в Эстонии еще не нашли, то Институт геологии, подготавливающий специалистов по земным недрам, старается выяснить, какие сырьевые материалы в будущем будут необходимы Эстонии и каковы наилучшие технологии для их добычи.