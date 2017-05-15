Научное видео: как рубки влияют на круговорот углерода в лесах?

RMK с 2008 года поддерживает прикладные исследования, помогающие развивать экологичное лесоводство. За прошедшее время отобрано 15 проектов, которые на сегодня получили финансовую поддержку в размере около 2 миллиона евро. Каждый понедельник в рубрике Delfi ”Экосистема” появляется материал, знакомящий с очередным прикладным исследованием.

Наш очередной материал из серии "Дикая наука" — вновь о рубке леса.

В последнее время говоря о лесах и лесоводстве, специалисты все больше внимания уделяют вопросу объема углекислого газа, который связывают леса. Причина кроется в изменении климата, и в первую очередь его потеплении, которое может увеличить объем диоксида углерода (СО2) в атмосфере. А сколько его связывают леса Эстонии выясняет специалист по лесным экосистемам, профессор Эстонского университета естественных наук Вейко Ури.

CO2 — это основной парниковый газ, который и создает парниковый эффект и тем самым обусловливает потепление климата.

В рамках научного проекта RMK рабочая группа Эстоснкого университета естественных наук под руководством Вейко Ури пытается выяснить, как хозяйствование в лесах воздействует на круговорот углекислого газа в лесах Эстонии. Для этого ученые оценивают объем углекислого газа, который накапливает растительный мир, в том числе деревья и лесная почва. Предполагается, что чем больше углекислого газа накапливают деревья и почва в лесах, тем меньше он попадает в атмосферу.

Углекислый газ высвобождается в атмосферу из леса и из почвы за счет распада органических веществ и за счет того, что почва дышит. Поэтому в исследуемых лесных экосистемах специалисты измеряют и годовой поток дыхания почвы.

В ходе проекта ученые детально рассматривают два вида лесохозяйственной деятельности и выясняют, как рубки ухода и сплошные рубки воздействуют на круговорот углекислого газа в лесах.

Хорошо известно, что после рубки ухода, оставшиеся деревья как правило начинают расти быстрее. Но связывают ли они больше углекислого газа благодаря более интенсивному росту или изменившиеся после рубки условия окружающей среды наоборот способствуют более интенсивному дыханию почвы и тем самым увеличивают эмиссию углекислого газа в лесу?

Леса Эстонии — это в основном связывающие углекислый газ экосистемы, и больше всего он связывается при интенсивном росте древостоя, то есть в лесах среднего возраста и молодых. А лесосеки сплошной рубки, как правило, являются источником углекислого газа.

Ученых интересует вопрос, как долго продолжается такая ситуация? Когда молодой лес, возникший на участке сплошной рубки, вновь начинает связывать углекислый газ? До сих пор считалось, что это происходит примерно через десять лет. Но так ли это в действительности?

Одна из главных рабочих гипотез проекта заключается в том, что на плодородных почвах и в случае с быстро растущими видами древостоя лесная экосистема начинает связывать углекислый газ намного раньше. Когда это происходит в действительности, и как рубки, в том числе и рубки ухода, воздействуют на круговорот углекислого газа? Ответ на эти и многие другие вопросы ученые рассчитывают получить через три года, когда исследование будет завершено.

RMK финансирует проект „Воздействие рубок на круговорот углекислого газа” в объеме 226 000 евро. Руководит им Вейко Ури из Эстонского университета естественных наук, основные исполнители проекта — Юрген Аосаар, Матс Варик, Хардо Бекер, Гуннар Морозов, Май Кукумяги, Криста Лыхмус, Кайдо Соосаар, Ивика Остонен, Кайе Крийска и Катрин Розенвальд.