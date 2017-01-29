Натуральная косметика по-эстонски: болотный тоник, васильковый крем и маска из ила

Количество занимающихся производством натуральной косметики фирм растет как на дрожжах. В качестве сырья зачастую используются довольно удивительные вещи, полученные ”у природы Эстонии”, пишет Maaleht.

Так, основанное тремя женщинами предприятие Turbliss изготавливает косметику из торфа. ”Одна из нас столкнулась с производством топливного и сельскохозяйственного торфа. Мы видели, как эстонский торф тоннами экспортировался по цене бутерброда. У нас его добывается больше, чем нарастает, поэтому возникал вопрос этики”, — рассказала руководитель по развитию Turbliss Сирли Мангус.

Придерживающиеся экологичного взгляда на жизнь женщины стали размышлять над тем, как придать торфу большую значимость. Выяснилось, что в Ида-Таллиннской центральной больнице было проведено клиническое исследование влияния эстонского целебного торфа при лечении болезней суставов, и в качестве побочного эффекта было отмечено улучшение структуры кожи.

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Так, Turbliss приступила к поискам подходящего торфяного пласта. В случае с косметическим торфом самым важным показателем является содержание в нем гуминовых веществ. Насколько известно, в Эстонии обнаружен торф с самым высоким содержанием гуминовых веществ в мире. Гуминовые вещества невозможно воспроизвести лабораторным способом, поэтому лечебная продукция из торфа является уникальной.

По словам Мангус, во всем мире косметическую продукцию на основе торфа изготавливают не так много предприятий. Это позволяет Turbliss экспортировать свои торфяные маски и тоники на основе болотной воды.

Одним из самых популярных продуктов фирмы является болотный тоник, который на 100% состоит из торфяной воды. Но ведь болотную воду можно набрать в озерке и самостоятельно? По словам Мангус, тоник по сравнению с водой из болота более концентрированный и прошел специальную фильтрацию. ”Это единственная живая косметическая вода, которая уменьшает покраснение и раздражение кожи, придает коже свежий вид и делает ее более мягкой”, — сказала женщина.

В санаториях целебную грязь использует уже на протяжении нескольких десятков лет. Теперь отечественный морской ил в составе масок для лица добрался и до прилавков магазинов: например, в продукции Sõsar, Ingli Pai и Puhas Loodus.

Мать и дочь — Герда Аус и Сабине Суустер — изготавливают на основе богатых минералами бурых водорослей с побережья Сааремаа крема под маркой MUKK. Если торфа, морского ила и водорослей хватает, то ситуация с остальным сырьем не такая безоблачная.

”JOIK пытается использовать местное сырье при малейшей возможности, но в нашем климатическом поясе возможности для этого довольно посредственны”, — сказала директор одной из крупнейшей в Эстонии фирмы по изготовлению экологической косметики JOIK Ева-Мария Ыунапуу.

Предприятие использует отечественное облепиховое и рапсовое масла, мед и лекарственные травы, но у них нет ни одного продукта, который бы был полностью произведен из местного сырья.

По словам специалиста по торговле Tartu Kaubamaja Марью Тамм, в Эстонии несколько десятков производителей натуральной косметики.

”Продукцию из торфа изготавливают, к примеру, Turbliss, Aesti и Vestige Verdant. Продукцию на основе конопляного масла производит LUMI. Причем, эти изделия одобрены и дерматологами”, — сказала она.

”Nurme и Signe Seebid предлагают теперь также ароматические масла и продукцию для ухода за телом с их содержанием. У Ingli Pai есть серия на основе лепестков розы и отдельная серия для чувствительной кожи. Green Nature изготавливает масла и крема.

JOIK является самым большим предприятием, которое начинало с изготовления свечей. Теперь к свечам прибавились крема, товары для тела, мыло и гели для душа, которых у местных производителей немного. Natura Siberica перенесла свое производство из России в Эстонию, и у них тоже есть серии на основе местного сырья, например, василька и календулы”.