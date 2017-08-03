Настолько ваш телефон устойчив к влаге?

Если и есть места на нашей планете, где актуальна защита телефона от пыли и влаги, то Эстония уж точно относится к их числу. Смартфоны, защищенные от воды, — явление достаточно новое, и с первым из них — Sony Xperia Z — мы познакомились только в 2013 году, значится в пресс-релизе Tele2.

К настоящему времени за дело активно взялись также Samsung и Apple, причем не без успеха, если судить по флагманским моделям этих производителей телефонов. Однако насколько беспечно можно делать подводные селфи, во многом зависит от класса защиты IP устройства, а точнее от цифр, следующих за этими буквами.

Директор по продажам и маркетингу Tele2 Кристьян Сеэма разъясняет, что такое класс защиты IP, какие бывают уровни защиты и как разобраться во всех этих обозначениях.

”Класс защиты IP (Ingress Protection) показывает пользователю, насколько его устройство защищено от воздействия влаги и твердых частиц. Этот класс обозначается двумя цифрами. Самые распространенные на сегодня классы защиты: IP67 и IP68. Они присвоены, например, таким флагманским моделям, как Apple iPhone 7 и Samsung Galaxy S8”, — рассказывает К. Сеэма.

”Первая цифра в обозначении класса (в случае IP67 — это шестерка) показывает, насколько телефон защищен от воздействия твердых частиц, в том числе и от пыли. Устройства оцениваются по шкале от 0 до 6, где 6 — максимальное значение. Вторая цифра говорит о том, насколько устройство способно противостоять влаге”, — продолжает К. Сеэма.

Иногда в обозначении класса защиты вместо цифры указывается ”х”. ”Это вовсе не означает, что устройство вообще не защищено. Просто его не тестировали в этой категории, а значит, не могли присвоить и номер”, — добавляет директор по продажам и маркетингу Tele2.