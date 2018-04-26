Насколько вырастут цены на топливо в мае? Прогноз министерства

Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) составил список всех автомобилей, в которых не рекомендуется использовать моторный бензин с содержанием этанола более 5%. Соответствующая информация опубликована и на сайте Департамента шоссейных дорог.

Изменение не несет с собой изменений в качестве топлива. Требования по-прежнему будут обеспечивать доступность всех видов топлива в течение года, в том числе морозной зимой. В нашем регионе производится и морозостойкий биодизель, который используется круглый год, например, в Финляндии и Швеции.

Согласно оценке Министерства экономики и коммуникаций, произведенной во время подготовки законопроекта, в первый год влияние на стоимость моторного бензина может составлять до 0,5 евроцентов за литр, а на стоимость дизельного топлива до 1,2 евроцентов за литр. С другой стороны существуют ситуации, когда этанол дешевле, чем моторное топливо, в связи с чем содержание этанола в продаваемом на заправках моторном бензине доходило иногда до 5%.

При этом подчеркивается, что как цены на биотопливо, так и на моторный бензин и дизельное топливо зависят от ситуации на мировом рынке, поэтому не факт, что данное требование вообще приведет к росту цен. По мнению министерства, окончательная цена будет сформирована в ходе конкуренции. Поставщики жидкого топлива, с которыми министерство консультировалось в ходе составления законопроекта, также подтвердили, что только лишь требование о биотопливе на цены повлиять не может.

Напомним, что 1 мая в силу вступает новый закон о жидком топливе, который обязывает продавцов добавлять к бензину и дизелю биокомпопент.

Руководитель отдела моторного топлива Circle K Аво Попп пояснил, что изменения будут следующие:

май 2018

-бензин 95 получит маркировку 95E5 и 5% будет составлять биотопливо

-бензин 98 останется без изменений

-дизельное топливо получит маркировку D B3.5 и будет содержать 3,5% биотоплива

апрель 2019

-бензин 95E5 превратится 95E10 с 10% содержанием биотоплива

-бензин 98 останется без изменений

-дизельное топливо D B3.5 превратиться в D B7 и будет содержать 7% биотоплива