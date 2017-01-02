Способность к инновативности при организации своей деятельности и создании продукции — это одно из важнейших слагаемых успеха предприятия, пишут Деловые Ведомости.

В Глобальном индексе инновативности (Global Innovation Index) Эстония среди 141 страны занимает довольно высокое 23-е место. Составленный на основе почти 80 различных показателей индекс выделяет инфраструктуру и сильные институты ИКТ в Эстонии.

Одним из наиболее популярных показателей при описании инновативности предпринимательского сектора является доля высокотехнологичных товаров в совокупном экспорте. По этому показателю Эстония со своими 16% выглядит как настоящий технологический тигр, в то время как в совокупном экспорте Швеции высокотехнологичные товары составляют 12%, а в экспорте Финляндии — всего 6%.

В действительности все гораздо сложнее: хотя высокотехнологичное оборудование и делает в производственной цепи одну промежуточную остановку у нас, роль эстоноземлеьцев в его разработке невелика, а потому и прибыль, полученная от его продажи, получают другие страны.