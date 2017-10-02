Насколько дорог рост экспорта?

Согласно статистике KredEx Krediidikindlustus, среди экспортеров в этом году значительно вырос интерес к увеличению экспортных объемов. Интерес к страхованию экспорта вырос за счет, главным образом, более выгодных, чем раньше, условий страхования, говорится в пресс-релизе.

Как показывает статистика KredEx Krediidikindlustus, в этом году значительный интерес к возможности роста экспорта проявили те предприятия, у которых за рубежом 1-3 покупателя и чей экспортный оборот не превышает границы в 500 000 € за год. ”За последний год очевидна сильная тенденция роста интереса бизнес-объемов со стороны местных небольших компаний или производителей, которые желают заключить с зарубежными партнерами договоры на однократные сделки большего объема”, — пояснил руководитель KredEx Krediidikindlustus Меэлис Тамбла.

По словам Тамбла, к предложениям страхового общества по части экспорта интерес побуждается как из-за амбиций делового роста, так по причине неуверенности из-за разницы бизнес-культур. ”Например, если в Эстонии предприятия привыкли к срокам оплаты счетов до 15-30 дней, то за пределами нашей республики вполне обычны более длинные периоды — 40, 60 и даже 90 дней”, — приводит Тамбла пример ситуации, которая удивляет многих эстонских предпринимателей и вселяет в них неуверенность.

Как страховать экспорт?

В ситуации, когда товар из Эстонии был отправлен партнеру за границу, а деньги за него поступают только через пару месяцев, у продавца возникает большое чувство неуверенности — товара уже нет, но и деньги еще не поступили. ”В таких ситуациях рискуют многим. Чем меньше продажная прибыль, тем больше нужны новые возможности продаж, чтобы покрыть ущерб от неудачной сделки. Именно тут знающие предприниматели начинают искать возможности для страхования денежного потока. Отказ от сделки по причине длинного срока оплаты со стороны партнера точно не является единственным разумным решением, потому что это уменьшает бизнес-возможности и снижает конкурентоспособность”, — поясняет Тамбла.

В подобном положении у компаний есть возможность еще до заключения сделки обратиться к страховому обществу, которое может оценить риски по оплате товара покупателем, а также гарантировать поступление средств за сделку продавцу. ”Каждое предприятие, которое желает быстро расти и быть уверенным, что неоплаченные счета не поставят бизнес под удар, может ввести данные своей бизнес-сделки на портале ekspordikindlustus.ee и рассмотреть варианты, как можно застраховать возможные риски со стороны покупателя”, — разъясняет Тамбла процесс страхования.

Рост экспорта сегодня уже не так затратен

Поскольку все больше компаний испытывают интерес к решениям, которые позволяют выстоять в конкуренции на зарубежных рынках, то страховое общество предлагает с этого года и больше таких решений. ”Наша цель, как государственного страхователя экспорта, найти решения как для опытных, так и для начинающих экспортеров, а также и донести понимание, что рост конкурентоспособности и снижение рисков возможны только при своевременном действии”, — поясняет Тамбла. Так, например, нет пользы от обращения к страхователю в ситуации, когда срок оплаты со стороны партнера уже превышен — возможные риски нужно продумывать еще до начала сотрудничества.

Расходы на страхование экспорта для малых предприятий вполне разумны, и эта услуга для всех доступна. ”Раньше компании у международного страхователя должны были страховать весь объем торговли и считаться с расходами минимум в пару тысяч евро. Но сегодня малые фирмы могут страховать экспортные риски своевременной оплаты у KredEx Krediidikindlustus только для одного покупателя или же в объеме одной сделки — это означает, что, например, сделка объемом 10 000 евро обойдется всего в 200-300 евро”, — пояснил Тамбла.

В первой половине этого года эстонские экспортеры застраховали свои сделки при помощи KredEx Krediidikindlustus в отношении 4100 покупателей, что примерно на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего страхуются сделки на наших соседних рынках — в Швеции и Финляндии, но также и для экзотических стран — например, Аргентина, Таджикистан и Новая Зеландия.