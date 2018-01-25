Насилие, кражи и алкоголь. За спиной доверенного лица работников Раквереского комбината — куча наказаний

Доверенное лицо профсоюза работников Раквереской скотобойни Андрус Сааремяги освободился из тюрьмы в 2015 году (осужден в мае 2012 года), где отбывал срок за нанесение тяжких телесных повреждений, ненадлежащее физическое обращение и кражу, пишет Ärileht.

Ранее Сааремяги четыре раза наказывался в уголовном порядке и 43 раза — в рамках производства о проступке.

”Совершению преступлений содействовало употребление алкоголя”, — значится в последнем решении суда. Сааремяги участвовал и в программе реабилитации, но неоднократно отказывался от выполнения работ, аргументируя это низкий платой и тем, что работа ему не подходит.

”Данный человек был шесть раз наказал в дисциплинарном порядке. До заключения он часто менял места работы, работал неофициально. Влияние оказывает и злоупотребление алкоголем и долги. В тюрьме заключенный тоже неоднократно отказывался от работы. Человек не признает наличие проблем с алкоголем. Он не осознает ни сопутствующие преступной деятельности риски, ни то, что во избежание наказания следует вести себя по-другому”, — написано в постановлении.

Сам Андрус Сааремяги сказал изданию, что прошлое — это прошлое. ”Люди комбината осведомлены о моем прошлом, и до этого это ни для кого не было проблемой”, — сказал он.

Глава центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон сказал, что при избрании доверенных лиц они подробного контроля не проводят. ”Человек должен оправдывать доверие своих коллег. Андрус Сааремяги покончил со своим прошлым, с последнего его наказания прошло шесть лет, и новых грехов у него не прибавилось. Сейчас важно хорошо представить права работников Раквереского мясокомбината. Мы тесно сотрудничаем во имя того, чтобы все законы были соблюдены с максимальной точностью”, — сказал Петерсон.