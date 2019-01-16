Наши люди денег не считают: новогодние подарки в Эстонии начинают покупать уже в ноябре

”Сезон предрождественских продаж в Эстонии начинается в ноябре, когда покупатели всего мира отмечают свой праздник — Черную пятницу”, — сообщил директор по продажам Tele2 Ааре Уусъярв.

”При этом наметилась следующая тенденция: с каждым годом покупаемые к зимним праздникам телефоны становятся всё дороже. Так, в рейтинг рождественских продаж Tele2 на сей раз попал, несмотря на высокую цену, iPhone XR. Активно также покупали Huawei Y6 и Samsung Galaxy A7”, — отметил А. Уусъярв.

Согласно статистике BRC Market Experts, средняя цена телефона, приобретенного в Эстонии в ноябре-месяце, составила 342,2 евро. И если в верхнем ценовом сегменте продукции, проданной в Tele2, преобладали устройства Apple, то в категории до 800 евро ей составили серьезную конкуренцию телефоны Samsung и Huawei.