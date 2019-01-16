16.01.2019, 11:55

Наши люди денег не считают: новогодние подарки в Эстонии начинают покупать уже в ноябре

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rus.delfi.ee
EST
iPhone 7
iPhone 7Foto: Madis Veltman

Судя по всему, рождественские и новогодние подарки в Эстонии начинают покупать уже в ноябре. Именно в этом месяце, по данным BRC Market Experts, было продано 33 975 новых мобильных телефонов, сообщает Tele2.

”Сезон предрождественских продаж в Эстонии начинается в ноябре, когда покупатели всего мира отмечают свой праздник — Черную пятницу”, — сообщил директор по продажам Tele2 Ааре Уусъярв.

”При этом наметилась следующая тенденция: с каждым годом покупаемые к зимним праздникам телефоны становятся всё дороже. Так, в рейтинг рождественских продаж Tele2 на сей раз попал, несмотря на высокую цену, iPhone XR. Активно также покупали Huawei Y6 и Samsung Galaxy A7”, — отметил А. Уусъярв.

Согласно статистике BRC Market Experts, средняя цена телефона, приобретенного в Эстонии в ноябре-месяце, составила 342,2 евро. И если в верхнем ценовом сегменте продукции, проданной в Tele2, преобладали устройства Apple, то в категории до 800 евро ей составили серьезную конкуренцию телефоны Samsung и Huawei.

ТОП-10 самых популярных телефонов в Tele2 (ноябрь 2018)

  • Huawei Y6 (2018)
  • Huawei P20 Lite
  • Samsung Galaxy A6+
  • Huawei P20 Pro
  • Samsung Galaxy A8 (2018)
  • Samsung Galaxy S9, 64 Гбайт
  • Samsung Galaxy J6+
  • Doro 1360
  • Samsung Galaxy A7
  • Nokia 3310 Dual Sim

ТОП-10 самых популярных телефонов в Tele2 (декабрь 2018)

  • Samsung Galaxy A7
  • Huawei Y6 (2018)
  • Samsung Galaxy J6+
  • Samsung Galaxy A8 (2018)
  • Huawei P20 Lite
  • Nokia 3310 Dual Sim
  • Huawei Mate 20 Lite
  • Apple iPhone XR, 64 Гбайт
  • Nokia 105 Dual SIM (2017)
  • Doro 1360
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