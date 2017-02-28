Нас обманули, расходимся! Что говорят те, кто уже подержал в руках новую Nokia 3310

Хотя новая Nokia 3310 в продажу "там" поступит уже в апреле, а до Прибалтики доберется к маю-июню, уже есть люди, которые получили возможность подержать трубку в руках и составить о ней определенное впечатление, пишет латвийский TechLife.

Китайская если не формально, то фактически компания HMD Global подает Nokia 3310 под соусом ностальгии и именно так мы к ней относимся — как попытку вернуться назад на 16,5 лет. Выдерживает ли версия 2017 года сравнение с версией 2000 года? Короткий ответ на этот вопрос — нет. Длинный ответ —ниже.

Это не "кирпич" — и не надейтесь

Предварительный обзор индийского издания BGR интересен тем, что для него — и его читателей — телефон за 50 евро является не просто ностальгической игрушкой. За такие деньги в Индии многие хотят от устройства не только ностальгии, но и хорошего выполнения основных обязанностей. В Прибалтике, где многие зарабатывают "минималку" — пожалуй, тоже.

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Издание с сожалением замечает, что легендарное ощущение "кирпича" — ощущение, которое вызывала оригинальная Nokia 3310, в новичке ушло. Все пластиковое, пластик выглядит и ощущается довольно хлипким. Это не значит, что Nokia 3310 расколется при первом же падении — скорее всего нет, полагают в издании. Однако от былого ощущения надежности не осталось и следа. Немудрено — новая трубка весит всего 78 граммов, более чем в полтора раза меньше, чем оригинал (133 г). Она и намного, намного тоньше, так что в руке ощущается не как Nokia 3310, а как что-то совсем другое.

GSM Arena, в свою очередь, с сожалением замечает, что хотя HMD Global сохранила округлую форму кнопок, расположение управляющих клавиш не имеет ничего общего с оригиналом. Те, кто ждут от новичка того, что он является полной копией старичка — будут разочарованы.

Тоже самое касается дисплея. 2,4-дюймовый экран с разрешением2 40x320 не только цветной — что неизбежно в 2017 году — но и покрыт странной поляризующей пленкой (по версии производителя это для лучшей работы на ярком солнце), а скошенные грани и общая округлость выглядят странно.

Беспредел — "Змейка" не та!

"Змейка" в новой версии Nokia 3310 даже не пытается копировать оригинал. Управление ею осуществляется только клавишами "4" и "6" и она, судя по видеосравнению телефонов, выполненному TechRadar, больше похожа на игру для богомерзкого (в контексте этого материала) iPhone, нежели старую "Змейку".

Разных полезных программ в новинке стало больше, чем в оригинале, есть даже браузер Opera. Однако новинка работает на платформе Nokia Series 30+, а это значит, что новым владельцам, если они захотят других приложений, придется вспоминать о том, как и где их добывать. И забыть про все программы, к которым они привыкли.

Звуки и рингтоны в новинке хоть и похожи, однако если в оригинале они были однотонными, то здесь — фонические. То есть звучат совсем по-другому.

Как телефон на каждый день? Очень плохо и дорого!

Возможно, самый главный недостаток Nokia 3310 — даже не то, что она не является копией старой трубки. В конце концов это понятно и объяснимо — за 17 лет материалы и технологии изменились необратимо. Хуже то, что по мысли авторов обзоров, трубка плоха и в качестве телефона на каждый день.

А BGR напоминает о том, что при всем при этом и баснословно дорога. В самом деле, в Прибалтике без проблем можно купить обычные телефоны, которые будут не хуже новинки, и при этом заплатить в 1,5-2 раза меньше. И это при условии, что торговцы в нашей стране удержат цену на Nokia 3310 на уровне заявленных производителем 49 евро, в чем мы не до конца уверены. Ну как не накинуть хотя бы десяточку за "ностальджи"?

Новая Nokia 3310 в качестве трубки на каждый день не годится потому, что она представляет собой отвратительный компьютер. В ней нет и не будет WhatsApp и Facebook, не удастся поставить приложение Delfi и любимые игры. А даже если бы все это было — Wi-Fi нет, поэтому интернет здесь ограничен скоростями 2.5G (это GPRS!) на которых полноценно браузить в Сети сегодня исключительно мучительно, уж больно "тяжелы" современные сайты.

Да, в телефоне есть разъем для microSD-карт и 2MPix камера, однако закачать на карту памяти можно разве что музыку, а на камеру не удастся снять вообще ничего стоящего. Сложно сказать, для чего она нужна, в принципе. Делать страшненькие аватарки для контактов в телефоне? Кстати, если ваши контакты не записаны на SIM-карту, даже не надейтесь перенести их в новую трубку.

Конечно, "простые телефоны" не покупают ради интернета и "Фейсбука", но для обычного "простого телефона" Nokia 3310 слишком дорога. И при этом в ней нет ничего, чего бы не было у более дешевых конкурентов. Кроме налета ностальгии, вот только…

Вот только и как копия старой Nokia 3310 она, судя по всему, тоже "не очень".

Так что ты такое, Nokia 3310?!