Narva Autokeskus меняет название

С сегодняшнего дня Narva Autokeskus называется Elke Narva. Незадолго до смены названия компания Elke изучила статистику продаж и выяснила, что почти 50% покупателей по возможности предпочитают гибридные автомобили, значится в пресс-релизе.

”На этой неделе компания Elke начала объединять свои представительства по всей Эстонии под единым наименованием. По этому случаю мы изучили имеющуюся статистику продаж, причем результаты превзошли наши собственные ожидания, — отметил председатель правления Elke Grupp AS Рихо Сепп. — Из всех проданных в этом году в Эстонии автомобилей Toyota почти в 50% случаев, при наличии такого выбора, приобретали автомобили с гибридными двигателями”. Сепп добавил, что продажи гибридных автомобилей в Эстонии растут уже давно, а все более широкий выбор моделей, удобство пользования и экологическая сознательность дополнительно способствуют увеличению продаж таких автомобилей.

”Предпочтения клиентов, например, в отношении C-SUV и D-SUV, т.е. в классе городских внедорожников, все заметнее склоняются в сторону вариантов с гибридными двигателями. А поскольку мы предлагаем гибридные автомобили Toyota разных классов, электрический привод могут приобрести люди, предпочитающие самые разные модели”, — пояснил Сепп.

По данным Департамента шоссейных дорог, в этом году было продано 187 автомобилей Toyota Yaris, из которых 88 обладали гибридным мотором. Из 688 проданных внедорожников Toyota RAV4 гибридным мотором обладали 324. Жители страны также приобрели 128 Toyota C-HR с гибридным двигателем, и 188 машин этой модели с бензиновым мотором.

Сепп добавил, что все чаще оказывается так, что пришедший в автосалон человек изначально хочет приобрести автомобиль с обычным двигателем, но в итоге уезжает на ”гибриде”, поскольку видит, что это более предпочтительный вариант — с точки зрения влияния на экологию, комфорта, низкого расхода топлива и тишины езды.

Начавшее деятельность 27 лет назад предприятие Elke Grupp — один из первых продавцов автомобилей в Эстонии, который специализируется исключительно на продаже и обслуживании Toyota. С сегодняшнего дня компания Elke начала объединять все свои представительства в Таллинне, Нарве, Раквере и Курессааре под единым наименованием, чтобы повысить узнаваемость торговой марки предприятия.