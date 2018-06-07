07.06.2018, 12:56

Народное достояние: почти 14 000 человек хотели купить акции Таллиннского порта, спрос в 3 раза превышал предложение!

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rus.delfi.ee
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Народное достояние: почти 14 000 человек хотели купить акции Таллиннского порта, спрос в 3 раза превышал предложение!
Tallinna Sadama juhid teavitasid avalikkust Tallinna Sadama börsile mineku plaanidest.Foto: Hendrik Osula

В первичном публичном предложении по продаже акций государственного предприятия Tallinna Sadam приняли участие 102 институциональных инвестора из 22 стран мира и 13 723 частных инвестора из Эстонии. Стоимость акции зафиксирована на отметке 1,7 евро.

Общее количество торгуемых на бирже акций составляет 86 704 968 единиц. Среди частных инвесторов будут распределены 18 404 968 акций, то есть 21% от общего количества.

Распределенные в рамках первичного предложения акции Таллиннского порта будут зачислены на счета ценных бумаг инвесторов не ранее 12 июня. А с 13 июня акциями государственной компании начнут торговать на бирже Nasdaq Tallinn.

Председатель правления Tallinna Sadam Валдо Калм отметил, что одной из важнейших целей вывода акций предприятия на биржу было дать жителям Эстонии возможность стать частью будущего Таллиннского порта.

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