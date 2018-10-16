16.10.2018, 21:15

Народ разбогател или банки перестали давать кредиты? В прошлом году при помощи займа было куплено всего 63% единиц жилья

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Туули Йыэсаар
 
Отти Эйландт
 
EST
Народ разбогател или банки перестали давать кредиты? В прошлом году при помощи займа было куплено всего 63% единиц жилья
Maale kodu ostmiseks peab olema raha kohe välja maksta, pangast võib heal juhul saada kõrge intressiga (8–15%) väikelaenu.Foto: Taavi Sepp

В прошлом году при помощи жилищного кредита было куплено всего 63% единиц жилья, пишет Eesti Päevaleht. В чем причина: эстонцы разбогатели и могут позволить себе выложить всю сумму сразу или банки просто перестали давать кредиты?

Последние полтора года Сесилия пытается продать свою квартиру, но безуспешно. И отнюдь не из-за отсутствия покупателей. Танель выразил заинтересованность квартирой уже давно. Цена устраивает как продавца, так и покупателя, но все упирается в банки.

Сначала они с настороженностью отнестись к тому, что Танель — частный предприниматель, а когда мужчина вдобавок к этому устроился на работу по найму, то выяснилось, что и этого мало.

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