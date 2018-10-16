Народ разбогател или банки перестали давать кредиты? В прошлом году при помощи займа было куплено всего 63% единиц жилья

Последние полтора года Сесилия пытается продать свою квартиру, но безуспешно. И отнюдь не из-за отсутствия покупателей. Танель выразил заинтересованность квартирой уже давно. Цена устраивает как продавца, так и покупателя, но все упирается в банки.

Сначала они с настороженностью отнестись к тому, что Танель — частный предприниматель, а когда мужчина вдобавок к этому устроился на работу по найму, то выяснилось, что и этого мало.