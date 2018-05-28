Напутствие юриста: молодежь, знай закон! И не дай наглому начальнику себя использовать!

Я встречалась с директорами ныммеских школ. Мы беседовали, помимо прочего, и о работающей молодежи. То есть о тех, кто трудится помимо посещения школы. Директора поведали, что действительно: таких ребят много. В ходе беседы созрел план встретиться с учениками Ныммеской школы и рассказать им о трудовом праве. Я — юрист, и у меня есть соответствующие знания.

Поначалу мне думалось, что я поведаю ребятам о том, что их лишь ожидает. Но я была удивлена: большинство гимназистов уже как минимум раз трудились, будучи несовершеннолетними. Были и те, кто, помимо выполнения своих школьных обязанностей, активно ходили на работу. Проверяя знания молодежи о трудовом праве, я выявила пробелы. В целом же, очень хорошо знали, что месячная или почасовая зарплата должны быть в договоре прописаны, а вот знания относительно минимума заработной платы были весьма поверхностны.

Зачастую ошибались и при ответе на вопрос, сколько может трудиться 15-летний школьник. А именно: ранее учащемуся этого возраста было дозволено трудиться по окончании учебного дня максимум 4 часа, а по новому закону — два часа. Только во время школьных каникул можно работать больше. Также получающие образование молодой человек или девушка не могут работать более половины срока своих каникул. Услышав последнее, глаза молодых округлились. Удивились и тому, что договоренность с несовершеннолетним о переработках — неправомерна.

Первый трудовой опыт — это основа дальнейшего отношения к работе и работодателю. Мы должны защитить неопытных, впервые выходящих на работу молодых от негативного опыта. Хождение на работу не надо рассматривать исключительно как возможность заработать денег. Для молодежи трудовая занятость должна означать обретение опыта и привычки трудиться, а также возможность обрести связи на всю жизнь”.