Напутствие юриста: молодежь, знай закон! И не дай наглому начальнику себя использовать!

Eesti Päevaleht опубликовал статью старейшины юриста Нымме Грете Шиллис. Она дает советы и наставления работающей молодежи. Приводим статью в сокращенном виде.
”Все больше молодых людей и девушек начинают трудиться уже с младых ногтей. Но еще до того, как начать молодежи ”пропаганду” трудовой занятости, стоит вообще узнать: они вообще в курсе, сколько часов в день они имеют право трудиться, какова установленная правительством минимальная ставка зарплаты. Другими словами: наша молодежь действительно в курсе, каковы их права — помимо обязанностей перед работодателем?
Совсем недавно я прочла статью, как один предприниматель в одном из самоуправлений использовал труд несовершеннолетних — дабы набить свой карман. Молодежь должна была работать длинными сменами, не было возможности сделать перерыв, чтобы отдохнуть или перекусить. Трудового договора с ними не заключалось, а оплата труда была ниже установленного минимума.
И я полагаю, что пока есть такие вот работодатели, использующие неопытность молодежи и их незнание законодательства, более опытные люди должны с ними делиться информацией по части трудового права. Негативный опыт, полученный на своей первой работе, вообще может отбить всякое желание трудиться.