28.05.2018, 19:30

Напутствие юриста: молодежь, знай закон! И не дай наглому начальнику себя использовать!


Грете Шиллис, старейшина Нымме
Грете Шиллис, старейшина Нымме
EST
Напутствие юриста: молодежь, знай закон! И не дай наглому начальнику себя использовать!
фото иллюстративноеRauno Volmar

Eesti Päevaleht опубликовал статью старейшины юриста Нымме Грете Шиллис. Она дает советы и наставления работающей молодежи. Приводим статью в сокращенном виде.

”Все больше молодых людей и девушек начинают трудиться уже с младых ногтей. Но еще до того, как начать молодежи ”пропаганду” трудовой занятости, стоит вообще узнать: они вообще в курсе, сколько часов в день они имеют право трудиться, какова установленная правительством минимальная ставка зарплаты. Другими словами: наша молодежь действительно в курсе, каковы их права — помимо обязанностей перед работодателем?

Совсем недавно я прочла статью, как один предприниматель в одном из самоуправлений использовал труд несовершеннолетних — дабы набить свой карман. Молодежь должна была работать длинными сменами, не было возможности сделать перерыв, чтобы отдохнуть или перекусить. Трудового договора с ними не заключалось, а оплата труда была ниже установленного минимума.

И я полагаю, что пока есть такие вот работодатели, использующие неопытность молодежи и их незнание законодательства, более опытные люди должны с ними делиться информацией по части трудового права. Негативный опыт, полученный на своей первой работе, вообще может отбить всякое желание трудиться.

Я встречалась с директорами ныммеских школ. Мы беседовали, помимо прочего, и о работающей молодежи. То есть о тех, кто трудится помимо посещения школы. Директора поведали, что действительно: таких ребят много. В ходе беседы созрел план встретиться с учениками Ныммеской школы и рассказать им о трудовом праве. Я — юрист, и у меня есть соответствующие знания.

Поначалу мне думалось, что я поведаю ребятам о том, что их лишь ожидает. Но я была удивлена: большинство гимназистов уже как минимум раз трудились, будучи несовершеннолетними. Были и те, кто, помимо выполнения своих школьных обязанностей, активно ходили на работу. Проверяя знания молодежи о трудовом праве, я выявила пробелы. В целом же, очень хорошо знали, что месячная или почасовая зарплата должны быть в договоре прописаны, а вот знания относительно минимума заработной платы были весьма поверхностны.

ТОП

Зачастую ошибались и при ответе на вопрос, сколько может трудиться 15-летний школьник. А именно: ранее учащемуся этого возраста было дозволено трудиться по окончании учебного дня максимум 4 часа, а по новому закону — два часа. Только во время школьных каникул можно работать больше. Также получающие образование молодой человек или девушка не могут работать более половины срока своих каникул. Услышав последнее, глаза молодых округлились. Удивились и тому, что договоренность с несовершеннолетним о переработках — неправомерна.

Первый трудовой опыт — это основа дальнейшего отношения к работе и работодателю. Мы должны защитить неопытных, впервые выходящих на работу молодых от негативного опыта. Хождение на работу не надо рассматривать исключительно как возможность заработать денег. Для молодежи трудовая занятость должна означать обретение опыта и привычки трудиться, а также возможность обрести связи на всю жизнь”.

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