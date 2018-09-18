18.09.2018, 18:40

Напряженный для фермеров август отразился на страховых случаях


rus.delfi.ee
EST
Напряженный для фермеров август отразился на страховых случаях
Foto: Salva Kindlustus

Страховая статистика Salva Kindlustus за август демонстрирует, что случаи ущерба размером выше среднего имели место в сельском хозяйстве, причем наиболее крупным оказался загоревшийся в Рапламаа комбайн — ущерб от пожара превысил 150 000 евро.

В конце прошлого лета компания Salva возместила одному клиенту за полностью сгоревший комбайн около 400 000 евро. В этот раз похожее несчастье случилось с фермером из Рапламаа — загоревшийся из-за перегрева подшипника комбайн получил повреждения на сумму более 150 000 евро. Вероятно, машину придется списать.

”Фактически, все еще закончилось не так плохо, поскольку водитель комбайна вообще не заметил возгорания и мне пришлось самому подавать ему знаки из стоящей рядом машины, — пояснил ситуацию Ханно Марранди. — Мы выпустили на пламя содержимое большого порошкового огнетушителя, но от него было никакого толку. Пламя смогли обуздать только быстро приехавшие по вызову пожарные, которые потом еще 3-4 часа искали в машинном отделении последние очаги огня. Поле вокруг комбайна было совершенно сухим и могло запросто загореться. Также рядом с местом пожара находился топливный бак с 400 литрами топлива”.

Фермер из Рапламаа отметил, что, к счастью, он получил замену уничтоженной машине, но много рабочего времени все же пропало. ”Пожар возник из-за перегревшегося подшипника натяжителя, для которого не было предусмотрено смазки. Кроме того, отсутствовали любые способные обнаружить проблему датчики”, — сказал Марранди.

Помимо дорогого комбайна компания Salva возместила еще ряд страховых случаев, имевших место с сельскохозяйственной техникой: например, выплатила около 13 000 евро за поврежденный прицеп колесного трактора.

Директор по страхованию Salva Kindlustuse AS Урмас Кивирюйт отметил, что разовый ущерб, причиненный фермерам и предприятиям, часто бывает достаточно большим, поскольку современная техника отличается сложностью и дорогими компонентами. ”Наряду с прямым материальным ущербом зачастую столь же важным оказывается воздействие инцидента на деятельность предприятия. При отсутствии важного оборудования работа может вообще остановиться, — пояснил Кивирюйт. — Например, в августе были случаи, когда на разных предприятиях оказались уничтожены дорогие геодезические измерительные приборы, и ущерб достиг 17 000 евро”.

В августе в связи с дорожным страхованием компания Salva возместила ущерба примерно на 250 000 евро. В связи со страхованием каско был возмещен ущерб более чем на 260 000 евро. Всего же Salva выплатила в августе клиентам возмещений на сумму около 800 000 евро, получив страховых платежей на сумму свыше 1,7 миллиона евро. В этом году Salva уже выплатила возмещений на сумму более 7,8 миллиона евро.

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