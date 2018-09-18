Напряженный для фермеров август отразился на страховых случаях

В конце прошлого лета компания Salva возместила одному клиенту за полностью сгоревший комбайн около 400 000 евро. В этот раз похожее несчастье случилось с фермером из Рапламаа — загоревшийся из-за перегрева подшипника комбайн получил повреждения на сумму более 150 000 евро. Вероятно, машину придется списать.

”Фактически, все еще закончилось не так плохо, поскольку водитель комбайна вообще не заметил возгорания и мне пришлось самому подавать ему знаки из стоящей рядом машины, — пояснил ситуацию Ханно Марранди. — Мы выпустили на пламя содержимое большого порошкового огнетушителя, но от него было никакого толку. Пламя смогли обуздать только быстро приехавшие по вызову пожарные, которые потом еще 3-4 часа искали в машинном отделении последние очаги огня. Поле вокруг комбайна было совершенно сухим и могло запросто загореться. Также рядом с местом пожара находился топливный бак с 400 литрами топлива”.

Фермер из Рапламаа отметил, что, к счастью, он получил замену уничтоженной машине, но много рабочего времени все же пропало. ”Пожар возник из-за перегревшегося подшипника натяжителя, для которого не было предусмотрено смазки. Кроме того, отсутствовали любые способные обнаружить проблему датчики”, — сказал Марранди.

Помимо дорогого комбайна компания Salva возместила еще ряд страховых случаев, имевших место с сельскохозяйственной техникой: например, выплатила около 13 000 евро за поврежденный прицеп колесного трактора.