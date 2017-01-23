Департамент социального страхования снова начал напоминать людям, чтобы все, кто был на рынке труда еще до 1999 года, принесли или отправили свои трудовые книжки департаменту. Тогда данные будущего получателя пенсии внесут в электронном виде, и при выходе на пенсию не возникнет проблем с подтверждением трудового стажа.

Каждый человек может увидеть информацию о своем трудовом стаже и паях страхования на сайте eesti.ee, войдя через ИД-карту, мобильный ИД или банковскую ссылку, в следующем подразделе:

Начало→ Услуги→ Гражданину→ Семья→ Данные из регистра пенсионного страхования (в эстонской версии Avaleht→ E-teenused→ Kodanikule→ Perekond→ Pensionikindlustuse registri teatis)

Руководитель отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Кюмник заверила, что напоминание департамента доставить им свои трудовые книжки не связано с планируемой правительством пенсионной реформой, которой хотят сделать пенсию зависимой больше от трудового стажа, уже не настолько от зарплаты, как было до сих пор. Как сбор трудовых книжек, так и пенсионная реформа не касается людей, которые уже сейчас на пенсии.

Кюмник признала, что раз с 2010 года ни работник, ни работодатель не обязаны вести трудовую книжку, департаменту на хранение сдано примерно 4000 трудовых книжек. В то же время людей, чья трудовая жизнь началась до 1999 года и электронных данных о ней нет, может быть в общей сложности около 500 000.

Что делать, если трудовая книжка пропала?

"Смысл призыва Департамента социального страхования связан с тем, чтобы выход на пенсию не настиг людей неожиданно, — пояснила Кюмник. — Если у человека пропала трудовая книжка, у нас есть возможность начать искать его данные в различных архивах [запрос в архив стоит для человека 15 евро — прим. ред.]. То, что у людей наш призыв вызывает, может быть, непонимание, потому что у нас э-государство, то действительно, до 1999 года этих данных у нас в электронном виде нет".

Если в архивах тоже невозможно найти данные о работе, человеку нужно в случае каждого рабочего места прийти в Департамент социального страхования с двумя свидетелями, которые подтвердили бы конкретное место и время работы.

Временного ограничения для доставки трудовой книжки в Департамент социального страхования нет, что означает, что с этим можно подождать и до того времени, когда человек реально будет ходатайствовать о пенсии.

Дополнительно об этом можно прочитать на сайте Департамента социального страхования sotsiaalkindlustusamet.ee/pensionistaaz или узнать по инфотелефону 16106 (оплата согласно тарифу прейскуранта оператора).