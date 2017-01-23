Каждый человек может увидеть информацию о своем трудовом стаже и паях страхования на сайте eesti.ee, войдя через ИД-карту, мобильный ИД или банковскую ссылку, в следующем подразделе:
Начало→ Услуги→ Гражданину→ Семья→ Данные из регистра пенсионного страхования (в эстонской версии Avaleht→ E-teenused→ Kodanikule→ Perekond→ Pensionikindlustuse registri teatis)
Руководитель отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Кюмник заверила, что напоминание департамента доставить им свои трудовые книжки не связано с планируемой правительством пенсионной реформой, которой хотят сделать пенсию зависимой больше от трудового стажа, уже не настолько от зарплаты, как было до сих пор. Как сбор трудовых книжек, так и пенсионная реформа не касается людей, которые уже сейчас на пенсии.
Кюмник признала, что раз с 2010 года ни работник, ни работодатель не обязаны вести трудовую книжку, департаменту на хранение сдано примерно 4000 трудовых книжек. В то же время людей, чья трудовая жизнь началась до 1999 года и электронных данных о ней нет, может быть в общей сложности около 500 000.
Что делать, если трудовая книжка пропала?
"Смысл призыва Департамента социального страхования связан с тем, чтобы выход на пенсию не настиг людей неожиданно, — пояснила Кюмник. — Если у человека пропала трудовая книжка, у нас есть возможность начать искать его данные в различных архивах [запрос в архив стоит для человека 15 евро — прим. ред.]. То, что у людей наш призыв вызывает, может быть, непонимание, потому что у нас э-государство, то действительно, до 1999 года этих данных у нас в электронном виде нет".
Если в архивах тоже невозможно найти данные о работе, человеку нужно в случае каждого рабочего места прийти в Департамент социального страхования с двумя свидетелями, которые подтвердили бы конкретное место и время работы.
Временного ограничения для доставки трудовой книжки в Департамент социального страхования нет, что означает, что с этим можно подождать и до того времени, когда человек реально будет ходатайствовать о пенсии.
Дополнительно об этом можно прочитать на сайте Департамента социального страхования sotsiaalkindlustusamet.ee/pensionistaaz или узнать по инфотелефону 16106 (оплата согласно тарифу прейскуранта оператора).