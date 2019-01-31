Напоминаем: с 1 февраля в расписании движения таллиннских автобусов произойдут изменения

”С завтрашнего дня мы будем обслуживать автобусные линии в максимальном составе, отправив на линии и резервные автобусы. Все автобусные линии работают, но в расписании есть изменения. Просим пассажиров ознакомиться с расписанием до планирования своих поездок и запастись временем, чтобы добраться до пункта назначения. Приносим извинения за неудобства, мы прилагаем усилия для быстрого разрешения сложившейся ситуации”, — сказал председатель правления Tallinna Linnatranspordi AS Денис Бородич.

”Первые десять дополнительных автобусов мы планируем отправить на маршруты уже на следующей неделе. Для восстановления прежнего расписания автобусов нам дополнительно нужно до 55 новых автобусов. Прежде чем автобусы будут направлены на линии, мы должны тщательно проверить их техническое состояние, что неизбежно потребует времени. После проверки мы сразу отправим автобусы обслуживать линии, постепенно восстанавливая прежние интервалы отправлений”, — добавил Денис Бородич.

Информация о действующем расписании движения автобусов доступна на интернет-странице www.transport.tallinn.ee, информация будет дополняться в текущем режиме.

На время переходного периода предприятие Tallinna Linnatranspordi AS уплотнило расписание движения трамвайных линий 2 и 4. Троллейбусы продолжат обслуживать пассажиров по прежнему расписанию.