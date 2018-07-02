02.07.2018, 13:01

Наплыв туристов: шесть круизных судов привезли в дождливый Таллинн 12 500 гостей

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rus.delfi.ee
EST 28
Saaremaal avas Deutschland kruiisihooaja
фото иллюстративноеFoto: Mario Laul

2 июля в столичный порт Ванасадам прибыли сразу шесть круизных судов, на борту которых находятся свыше 12 500 туристов, но погода в Таллинне вряд ли их обрадует — в городе холодно, облачно, ветрено и дождливо., передает rus.err.ee.

Sea Cloud II, Britannia, Star Breeze, Aidamar, Serenade of The Seas и Navigator of the Seas пришвартуются в центре Таллинна в период с 7 до 11 утра, сообщила в понедельник пресс-служба Таллиннского порта.

Sea Cloud II покинет порт Ванасадам уже в полдень, а последним отплывет в 18 часов Navigator of the Seas.

На борту круизных лайнеров в общей сложности 12 571 пассажиров. Ветреная и дождливая погода затруднила прием судов в порту и повлияла на планы туристов погулять по городу, говорится в сообщении.

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