18.05.2017, 15:09

Нанимающие несовершеннолетних работодатели получат поддержку от государства

 (1)
EST
Нанимающие несовершеннолетних работодатели получат поддержку от государства
Priit Simpson

Министерство социальных дел направило на согласование законопроект, который дополнит предлагаемый кассой по безработице пакет пособий и даст работодателям возможность ходатайствовать о пособии для найма несовершеннолетних работников.

”Наша цель — мотивировать работодателей заниматься и несовершеннолетними, а также расширить возможности молодежи в получении трудового опыта, например, на каникулах”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский. ”Эта мера поможет в предотвращении молодежной безработицы и снизит появление новой неактивной и незанятой молодежи или NEET”.

При помощи пособия в 2018 г. предприятия смогут взять на работу дополнительно 3500 молодых людей в возрасте 13–16 лет. К 2020 г. опыт работы мог бы быть как минимум у каждого десятого 13-16-летнего.

Работодатель может ходатайствовать о пособии для найма молодых людей в возрасте 13–16 лет, размер которого составляет 30% от брутто-зарплаты нанятого работника. Пособие выплачивается задним числом в течение 12 месяцев. Для этого необходимо подать ходатайство в кассу по безработице в I квартале и работодатель должен выплатить молодому работнику в течение прошлого года брутто-зарплату в объеме как минимум 1000 евро.

Работодатель получит пособие на несовершеннолетних работников, работающих как на основании трудового договора так и договора иного типа (например, договор поручения, договор подряда). О пособии может ходатайствовать юридическое лицо, физическое лицо или же учреждение местного самоуправления.

По данным налогово-таможенного департамента в 2015 г. работало в общей сложности лишь 6% молодежи в возрасте 12–14 лет и четверть молодежи в возрасте 15–17 лет. В 2016 г. прежнего опыта работы не было практически у 60% молодежи в возрасте 15–24 лет.

Молодежь NEET — 15–29-летняя молодежь, которая не работает, не учится и не участвует в обучении (англ. Not in Education, Employment, or Training).

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии