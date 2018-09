"Нам что, создавать места для украинцев?" Местные работодатели скептически отнеслись к плану минсоцдел "по спасению" юго-востока и Ида-Вирумаа

Ka Valgamaal tegutsevas Atria Eesti lihatööstuses napib kvaliteetset tööjõudu. Ettevõtte juht Olle Horm tõdes, et nad on juba ammu loobunud lootusest täita tühjad ametikohad. Atria on üks Lõuna-Eesti suuremaid tööandjaid.

Foto: Raivo Tasso