"Нам что, создавать места для украинцев?" Местные работодатели скептически отнеслись к плану минсоцдел "по спасению" юго-востока и Ида-Вирумаа

Ему вторит директор действующего в Валгамаа мясного производства Atria Eesti Олле Хорм: ”Нам что, создавать места для украинцев? Наша фирма уже давно похоронила мысль заполнить пустующие места”, — сокрушается он. Большой проблемой, по его словам, является то, что многие просто не способны работать. ”Нам часто приходится отказываться от человека из-за того, что это работа для него слишком рутинна или сложна, или из-за того, что он приходит на работу нетрезвым или не приходит вообще. Это происходит очень часто”, говорит Хорм и добавляет, что пособие положение дел не изменит. ”Валгамаа центром притяжения никогда не станет. Если работник и поедет, то в Таллинн, Тарту или Норвегию. Пусть лучше государство сделает что-то, чтобы местные нормально ходили на работу”.

По словам директора фирмы по изготовлению мебельных рам Alcantra Арго Абеля, требование о пяти работниках слишком большое. ”Сейчас у нас 42 работника. Нужно еще три, пять — слишком много. Возникает вопрос: сколько в Пыльвамаа предприятий, которые могли бы за два месяца принять на работу пять человек?”

Более позитивно смотрит на план министерства глава Ида-вируского отделения Кассы по безработице Аннели Теэлахк, приводя в пример внедрение похожего пособия в 2016-2017 гг, когда при помощи него на 17 предприятиях Ида-Вирумаа было создано 645 рабочих мест. Перед этим по региону прошла волна сокращений, в результате чего в качестве безработных зарегистрировалось 1500 человек.

”Сейчас у нас 1300 вакансий. Поскольку у нас 5000 безработных, то каждую неделю несколько сотен человек находит работу, а несколько сотен встает на учет. Это как низкоквалифицированные работники, так и специалисты и руководители. Предыдущие меры очень помогли, но ни одно пособие не может стыть волшебной палочкой, которая решит все проблемы. Задачей нового пособия является создание качественных рабочих мест с более высокой зарплатой. И это, безусловно, стало бы хорошим подспорьем”, — сказала Теэлахк.

По словам министра здоровья и труда Рийны Сиккут, пособие призвано мотивировать работодателей создавать рабочие места именно в регионах с неиспользованной рабочей силой. ”Несмотря на нехватку рабочей силы, на юго-востоке и в Ида-Вирумаа многие люди не имеют работы. Зачастую наряду с местоположением встрече работника и работодателя мешают завышенные ожидания: со стороны работодателя по части квалификации, со стороны работника — по части зарплаты. Для того, чтобы создание рабочих мест не упиралось в этот фактор, и было введено возмещение на расходы по обучению и исключены рабочие места с минимальной зарплатой”, — уточнила она.