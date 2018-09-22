22.09.2018, 15:30

"Нам что, создавать места для украинцев?" Местные работодатели скептически отнеслись к плану минсоцдел "по спасению" юго-востока и Ида-Вирумаа

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Реэт Пяргма
Реэт Пяргма
 
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"Нам что, создавать места для украинцев?" Местные работодатели скептически отнеслись к плану минсоцдел "по спасению" юго-востока и Ида-Вирумаа
Ka Valgamaal tegutsevas Atria Eesti lihatööstuses napib kvaliteetset tööjõudu. Ettevõtte juht Olle Horm tõdes, et nad on juba ammu loobunud lootusest täita tühjad ametikohad. Atria on üks Lõuna-Eesti suuremaid tööandjaid.Foto: Raivo Tasso

Предприниматели не видят смысла во внедряемом Министерством социальных дел пособии и считают условия о найме пяти работников слишком суровым, пишет Eesti Päevaleht.

Вчера Министерство социальных дел сообщило, что направило на согласование условия пособий на создание новых рабочих мест в Ида-Вирумаа, а также на юго-востоке страны.

Цель пособия — способствовать экономическому развитию этих регионов и сокращению безработицы. Пособие состоит из пособия на зарплату и компенсации расходов на обучение, Пособие на создание рабочего места выплачивается работодателям, которые в течение двух месяцев создадут по меньшей мере пять рабочих мест. Для того, чтобы способствовать прежде всего созданию тех рабочих мест, вклад которых в экономическое развитие региона больше, будут поддерживаться лишь те рабочие места, на которых выплачивается зарплата в объеме по меньшей мере полутора минимальных зарплат, что составляет в 2018 году 750 евро.

Работодатели также получат поддержку в развитии новых навыков у работников — при необходимости будут компенсироваться расходы на обучение каждого нанятого работника в объеме до 2500 евро.

По словам директора Otepää Metall Калева Марисалу, план неплох, но откуда они должны взять работников? ”Работники нужны, но специалистов все равно нет. При этом пять человек — это слишком много. Я бы взял сейчас два-три человека”, — рассуждает бизнесмен. По его словам, специалистов (сварщиков и слесарей) не найти: ”Помогает арендная рабочая сила. Сейчас у меня один рабочий из Украины, обычно два”.

Ему вторит директор действующего в Валгамаа мясного производства Atria Eesti Олле Хорм: ”Нам что, создавать места для украинцев? Наша фирма уже давно похоронила мысль заполнить пустующие места”, — сокрушается он. Большой проблемой, по его словам, является то, что многие просто не способны работать. ”Нам часто приходится отказываться от человека из-за того, что это работа для него слишком рутинна или сложна, или из-за того, что он приходит на работу нетрезвым или не приходит вообще. Это происходит очень часто”, говорит Хорм и добавляет, что пособие положение дел не изменит. ”Валгамаа центром притяжения никогда не станет. Если работник и поедет, то в Таллинн, Тарту или Норвегию. Пусть лучше государство сделает что-то, чтобы местные нормально ходили на работу”.

По словам директора фирмы по изготовлению мебельных рам Alcantra Арго Абеля, требование о пяти работниках слишком большое. ”Сейчас у нас 42 работника. Нужно еще три, пять — слишком много. Возникает вопрос: сколько в Пыльвамаа предприятий, которые могли бы за два месяца принять на работу пять человек?”

Более позитивно смотрит на план министерства глава Ида-вируского отделения Кассы по безработице Аннели Теэлахк, приводя в пример внедрение похожего пособия в 2016-2017 гг, когда при помощи него на 17 предприятиях Ида-Вирумаа было создано 645 рабочих мест. Перед этим по региону прошла волна сокращений, в результате чего в качестве безработных зарегистрировалось 1500 человек.

”Сейчас у нас 1300 вакансий. Поскольку у нас 5000 безработных, то каждую неделю несколько сотен человек находит работу, а несколько сотен встает на учет. Это как низкоквалифицированные работники, так и специалисты и руководители. Предыдущие меры очень помогли, но ни одно пособие не может стыть волшебной палочкой, которая решит все проблемы. Задачей нового пособия является создание качественных рабочих мест с более высокой зарплатой. И это, безусловно, стало бы хорошим подспорьем”, — сказала Теэлахк.

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По словам министра здоровья и труда Рийны Сиккут, пособие призвано мотивировать работодателей создавать рабочие места именно в регионах с неиспользованной рабочей силой. ”Несмотря на нехватку рабочей силы, на юго-востоке и в Ида-Вирумаа многие люди не имеют работы. Зачастую наряду с местоположением встрече работника и работодателя мешают завышенные ожидания: со стороны работодателя по части квалификации, со стороны работника — по части зарплаты. Для того, чтобы создание рабочих мест не упиралось в этот фактор, и было введено возмещение на расходы по обучению и исключены рабочие места с минимальной зарплатой”, — уточнила она.

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