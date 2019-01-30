Налоговый департамент вернет людям 141 млн евро переплаченного подоходного налога

По словам заведующей отделом налогов MTA Эвелин Лийвамяги, речь идет о предполагаемой сумме, которая уточнится после подачи налоговой декларации, когда департамент учтет и вычеты и декларируемые самим человеком доходы, например, доход от аренды, доход от продажи недвижимости или от предпринимательства. В общей сложности MTA в этом году вернет людям, предположительно, около 200 млн евро, что включает как меньше использованный в течение года не облагаемый налогом доход, так и общие налоговые льготы, которые можно вычесть из доходов.

Из получавших в прошлом году доход людей использовали не облагаемый налогом доход в предусмотренном объеме 42%, или 415 000 человек, 52%, или 519 000 человек, использовали не облагаемый налогом доход меньше разрешенного, и 6%, или 62 000 человек, — больше разрешенного. "В общей сложности использовавшие не облагаемый налогом доход больше разрешенного должны доплатить 12 млн евро. Для приблизительно 70%, или 43 000 человек, это означает доплату до 200 евро. Если же есть возможность использовать вычеты, то реально выплачиваемая сумма еще уменьшится настолько", — добавила Лийвамяги.

Декларирование доходов начнется 15 февраля, первые возвраты начнут осуществлять 26 февраля.