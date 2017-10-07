Налоговый департамент теперь предлагает новую услугу

С октября Налогово-таможенный департамент предлагает услугу общего обзора состояния налоговых дел предпринимателя, сообщил департамент.

"В ближайшие годы Налогово-таможенный департамент выпустит несколько новых услуг, направленных на то, чтобы предприниматель мог упросить свои бизнес-процессы и снизить свои риски. Сводная оценка налогового поведения — это первая из этих услуг. Предприниматели могут сразу ее протестировать и дать нам обратную связь", — сказал генеральный директор Налогово-таможенного департамента Валдур Лайд, передают "Деловые Ведомости".

Сводная оценка налогового поведения состоит из 5 параметров и учитывает такие вещи, как представление налогового долга, вовремя заполненные декларации, действующие наказания за проступки, налоговые делопроизводства, инициированные в отношении предприятия и бэкграунд члена правления.

"На основе кумулятивного действия всех показателей налоговое поведение предприятие попадает в одну из четырех категорий. На одном конце очень хорошая оценка, на другом — очень плохая. Если налоговое поведение предпринимателя очень хорошее, то нет смысла дальше углубляться в данные. Скорее возникнут вопросы и необходимость с нами пообщаться, если где-то будут недочёты. Их нужно будет просмотреть вместе с нами", — сказал Лайд.

Чтобы активировать эту опцию, нужно авторизироваться на сайте электронного налогового департамента, выбрать в меню "Teated", и дальше "Maksukaitumine".