Налоговый департамент начал возвращать переплаченный подоходный налог

По состоянию на утро вторника налоговые декларации подали 407 046 жителей Эстонии, возврату на данный момент подлежит 65,2 млн евро, а первые суммы поступят на банковские счета людей, начиная с сегодняшнего дня.

"Вчера мы приняли первые 30 000 решений о возврате подоходного налога, тем самым, первые суммы поступят на банковские счета людей сегодня", — передает rus.err.ee слова пресс-секретаря налогово-таможенного департамента (MTA) Райнера Лауритса.

"Если в первый день подоходный налог вернут 30 000 жителей, то в последующие дни уже — 60 000. Это значит, что люди, с налоговой декларацией которых все в порядке, получат переплаченный подоходный налог к концу следующей недели", — сказал он.

Людям, о декларации которых MTA требуется дополнительная информация или чьи данные нуждаются в проверке, придется немного подождать: "Советуем следить за инфостраницей о своей декларации в e-maksuamet/e-toll, чтобы знать, в каком она находится состоянии".