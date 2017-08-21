Налоговый департамент Финляндии просит объявить Seppälä банкротом

Налоговый департамент Финляндии предложил городскому суду Хельсинки объявить банкротом сеть магазинов одежды Seppälä, сообщило финское издание Taloussanomat.

В апреле текущего года Seppälä подало ходатайство о санации и объявило о намерении закрыть в Финляндии 14 магазинов, передает rus.err.ee.

Taloussanomat отмечает, что в процессе санации у предприятия были выявлены крупные долги по налогам: так, задолженность Seppälä Oy составляет 6,5 млн евро, а Seppälä Finland — 13,3 млн евро.

Сеть магазинов одежды Seppälä существует с 1930 года, и до 2015 года предприятие входило в концерн Stockmann, после чего перешло в собственность частных предпринимателей.

По информации на веб-сайте фирмы, в Эстонии у Seppälä есть 14 магазинов в нескольких городах и населенных пунктах страны.