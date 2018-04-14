Налоговый департамент: часть предпринимателей могла скрывать использование служебных автомобилей для частных поездок

Налогово-таможенный департамент признает, что активная перерегистрация служебных автомобилей во владение частных лиц показывает, что часть предпринимателей могла скрывать использование служебных автомобилей для частных поездок.

Решение правительства изменить систему налогообложения служебных автомобилей, а именно обагать налогом использование служебных автомобилей для частных поездок в зависимости от мощности, заставило многих заноао регистрировать машину уже в конце прошлого года.

В декабре более 4000 автомобилей переоформили на частные лица, что превышает средний показатель более чем в четыре раза. В январе перерегистрировали 2950 служебных автомобилей, а в феврале и марте — 1415 и 1337 соответсвенно.

Налогово-таможенный департамент признает, что нельзя исключать, что часть предпринимателей действительно могла скрывать использование служебных автомобилей для частных поездок, и это уже вопрос налоговой морали. Однако в общем изменение закона оказало положительный эффект — автомобили начали переоформлять согласно их реальному использованию.

На изменения в использовании автомобилей также указывает уменьшение количества автомобилей, задекларированных для использования как для частных, так и для служебных поездок. Если в 2017 году их было почти 41 000, то за два первых месяца 2018 года их число сократилось до 30 000.