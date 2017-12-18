Налоговые изменения: получение отпускных может обернуться для работника требованием от государства

В связи с грядущими налоговыми изменениями в следующем году людям придется более внимательно следить на своими доходами, чтобы не получить после заполнения налоговой декларации неприятный сюрприз.

Следует принимать в расчет не только пенсию, зарплату, дополнительные платы, доход от сдачи в аренду, но и время выплаты отпускных.

Например, зарплата человека составляет 2090 евро, и в августе на две недели он идет в отпуск. Человек решает взять отпускные вперед и получает в августе 2090 + 1045 (зарплата за две недели)= 3135 евро. Автоматическая бухгалтерская программа применяет в отношении него не облагаемый налогом минимум в размере 0 евро, поскольку доход превысил 2100 евро.

Человек выходит после отпуска на работу, и в сентябре на его счет поступает зарплата в размере 1045 евро за отработанные две недели августа. Бухгалтерская программа применяет в его отношении не облагаемый налогом минимум в максимальном размере (500 евро), поскольку зарплата была меньше 1200 евро. Таким образом, на два месяца — август и сентябрь — человек получает в общей сложности один не облагаемый налогом минимум в 500 евро.

Если бы человек не пошел в отпуск или взял отпускные после отпуска, то в оба месяца заработал бы по 2090 евро и получил бы 5,56 евро не облагаемого налогом минимума (11,12 евро за два месяца).

Поскольку вместо 11,12 евро не облагаемого налогом минимума за два месяца у него было 500 евро, то он должен будет вернуть государству:

500 — 11,12= 488,88

488,88 x 20%= 97,77 евро.

В случае получения отпускных вперед, во время подачи декларации в долгу у государства окажутся те, чья зарплата составляет от 1650 до 2099 евро и кто не подал работодателю заявления о не облагаемом налогом доходе.

В противоположной ситуации окажутся те, кто получает меньшую зарплату. Например, при зарплате в 1000 евро в случае двухнедельного отпуска человек получит за два месяца (то есть если в августе он получил 1500 евро и в сентябре 500 евро) в общей сложности не облагаемого налогом минимума на 333,33+500= 833,33 евро. Так он получил бы 500+500=1000 евро. То есть при подаче декларации государство вернут ему:

1000 — 833,33= 166,67

166,67 x 20%= 33,33 евро.

”Да, но это не только вопрос отпускных. Можно привести еще несколько таких примеров. Например, премия в одном месяце и болезнь в следующем и тому подобное”, — сказал руководитель службы по связям с общественностью Налогово-таможенного департамента Райнер Лауритс.

”С этой точки зрения важно, чтобы работник, исходя из своего годового дохода, правильно оценивал свой не облагаемый налогом доход, и в соответствии с этим предоставил заявление о не облагаемом налогом минимуме на корректную сумму. То есть в ситуации, когда его зарплата превышает 2100, надо попросить работодателя применять не облагаемый налогом доход из расчета 0 евро. Тогда он избежит ситуации, когда в случае получении в каком-то месяце меньшего дохода, в его отношении будет применен не облагаемый налогом минимум”, — сказал Лауритс.