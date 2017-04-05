Налоговые декларации: государство должно вернуть в общей сложности почти 100 млн евро

Сделанные на основании предварительных данных подсчеты показали, что количество поданных электронным путем деклараций выросло до 96,3%, а возврату подлежало в общей сложности 96,8 млн евро.

Свой доход задекларировали более 677 600 человек, что почти на 5600 больше, чем за год до этого. Количество предоставленных на бумаге деклараций сократилось на 8000 до 22 000.

92% пользователей остались очень довольны качеством электронной услуги.

Всего возврату полежало 96,8 млн евро, 86,1 млн из которых уже возвращены. Доплате подлежит 29,5 млн евро. При помощи смартфона декларацию подали более 27 000 человек.

Ходатайство о пособии низкооплачиваемым работникам подали 79 647 человек. По предварительным подсчетам, им будет выплачено около 29 млн евро. Выплата пособий начнется в мае.