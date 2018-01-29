Налогово-таможенный департамент планирует свести зарплаты в конвертах к минимуму

По словам гендиректора Налогово-таможенного департамента Валдура Лайда, ввиду положительного экономического поведения эстонских предприятий в бюджет поступило больше налогов, чем ожидалось, а доля недополученного налогового дохода упало до рекордно низкой отметки.

”Доля ”налоговой дыры” за последние годы уменьшилась в более чем в два раза. Если еще в 2013 году всего было собрано 90% налогов от максимально возможной суммы, то, согласно последним данным, налогоплательщики заплатили более 95% от возможного дохода”, — сказал Лайд.

В первую очередь ситуация улучшилась как за счет увеличившегося оборота эстонских предприятий и роста зарплат, так и за счет успешного проведения мер по контролю.

По словам Лайда, серьезного вмешательства по-прежнему требуют связанные с зарплатами в конверте проблемы: ”В этой области мы хотим в последующие годы видеть такой же скачок, как в случае с общим уменьшением налоговой дыры. Мы планируем уменьшить количество получающих зарплату в конверте людей с нынешних 8-10% до 4-5% к 2021 году”.

Также в фокусе — борьба с преступностью и уменьшение рынка контрабанды. Это означает в первую очередь оперативное предотвращение налоговых преступлений и незаконного ввоза товара, с которого должен быть уплачен акциз, а также подавление деятельности продавцов контрабандных товаров.