Налоговая задолженность мызы Ээрика-Нийлеса Кросса уже подбирается к 200 000 евро

Налоговая задолженность принадлежащей депутату Рийгикогу Ээрику-Нийлесу Кроссу Kõue Mõis OÜ составляет уже 189 583 евро. За год долг вырос на 63 000 евро.

Расположенная под Талинном, в деревне Трийги мыза Кыуэ предлагает различные услуги размещения и расслабления.

Паевым товариществом руководят Ээрик-Нийлес Кросс и Мэри Кросс, которым в роли прокуриста помогает Эле Хааванди. По состоянию на июнь фирма должна государству уже 189 583 евро. Чуть меньше половины этой суммы составляет неуплаченный социальный налог, что прежде всего должно беспокоить 29 работников предприятия, пенсия и медицинская страховка которых могут оказаться под угрозой. Хотя в последние годы мыза Кыуэ делала относительно стабильный оборот (около 0,4-0,5 млн евро), в 2015 и 2016 годах остались в убытке на сумму более 200 000 евро.

Большая часть солидной налоговой задолженности уже несколько лет включена в график выплат, и все необходимые отчеты и декларации примерно представлены.

У Ээрика-Нийлеса Кросса есть еще одно проблемное предприятие — Trustcorp OÜ, из налоговой задолженности которого на сумму около 4000 евро более половины составляет неуплаченный социальный налог.