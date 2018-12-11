11.12.2018, 19:38

Налоговая в ответ на жалобу работающего пенсионера: никто не заплатит больше подоходного налога, чем 20% от общего дохода

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Кая Коовит
Редактор: Вера Степанова
Редактор.
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KäedFoto: Anni Õnneleid

Налогово-таможенный департамент (MTA) посоветовал написавшему Ärileht работающему пенсионеру для уточнения данных напрямую связаться с ними, поскольку на основании приведенных в статье цифр можно предположить, что положение работающего пенсионера не совсем соответствует такому описанию.

С Ärileht связался работающий последний месяц 69-летний пенсионер, по словам которого кризис рабочей силы с нового года только усугубится, потому что начавшая действовать с этого года и с точки зрения пенсионеров провальная система подоходного налога заставит их либо отказаться от работы, либо значительно уменьшить прежнюю нагрузку. Читатель описал, что с этого года дал бухгалтеру учитывать свой подоходный налог с первого евро. "На этом я потерял первые 1200 евро (100 евро в месяц). Недавно я посмотрел домашнюю страницу MTA, и мой испуг был велик — я должен дополнительно доплатить налоговому департаменту 940 евро?!" — описал он, приведя в пример и знакомых, которым в новом году придется вернуть государству 4000-5000 евро. Письмо можно прочитать здесь.

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Руководитель по коммуникации Налогово-таможенного департамента Райнер Лауритс заверил, что положение работающего пенсионера не совсем соответствует такому описанию.

Во-первых, невозможно, чтобы у человека возникла обязанность доплатить подоходный налог, если он в течение года не давал учитывать не облагаемый налогом доход. Если не использовать не облагаемый налогом доход, возможность доплаты возникнет только в том случае, если он в феврале следующего года предоставит в налоговой декларации еще данные о дополнительных доходах (например, доход от аренды или отчуждение имущества).

"Во-вторых, на такую сумму (4000-5000 евро) обязанность уплатить подоходный налог, по нашим данным, ни у кого не возникла, о чем мы могли бы кого-то поставить в известность. В течение года мы также оповещали людей по электронной почте, если на основании известных нам данных может возникнуть обязанность доплатить", — продолжил Лауритс.

В-третьих, обязанность уплатить подоходный налог на сумму 4000-5000 евро из-за использования не облагаемого налогом дохода может возникнуть только в том случае, если человек сознательно подает в несколько мест заявление об использовании не облагаемого налогом дохода. А заявление о не облагаемом налогом доходе можно подавать только у одного работодателя, и если там учет не облагаемого налогом дохода пойдет неправильно, дополнительная нагрузка подоходного налога не превысит 1200 евро.

"Если у пенсионера есть возможность и желание продолжать работать, то только из-за системы подоходного налога никто не должен от этого отказываться. От общего дохода никому не придется платить больше подоходного налога, чем 20%", — отметил Лауритс.

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