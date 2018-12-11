Налоговая в ответ на жалобу работающего пенсионера: никто не заплатит больше подоходного налога, чем 20% от общего дохода

С Ärileht связался работающий последний месяц 69-летний пенсионер, по словам которого кризис рабочей силы с нового года только усугубится, потому что начавшая действовать с этого года и с точки зрения пенсионеров провальная система подоходного налога заставит их либо отказаться от работы, либо значительно уменьшить прежнюю нагрузку. Читатель описал, что с этого года дал бухгалтеру учитывать свой подоходный налог с первого евро. "На этом я потерял первые 1200 евро (100 евро в месяц). Недавно я посмотрел домашнюю страницу MTA, и мой испуг был велик — я должен дополнительно доплатить налоговому департаменту 940 евро?!" — описал он, приведя в пример и знакомых, которым в новом году придется вернуть государству 4000-5000 евро. Письмо можно прочитать здесь.

Руководитель по коммуникации Налогово-таможенного департамента Райнер Лауритс заверил, что положение работающего пенсионера не совсем соответствует такому описанию.

Во-первых, невозможно, чтобы у человека возникла обязанность доплатить подоходный налог, если он в течение года не давал учитывать не облагаемый налогом доход. Если не использовать не облагаемый налогом доход, возможность доплаты возникнет только в том случае, если он в феврале следующего года предоставит в налоговой декларации еще данные о дополнительных доходах (например, доход от аренды или отчуждение имущества).