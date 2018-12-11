Налоговая в ответ на жалобу работающего пенсионера: никто не заплатит больше подоходного налога, чем 20% от общего дохода

"Во-вторых, на такую сумму (4000-5000 евро) обязанность уплатить подоходный налог, по нашим данным, ни у кого не возникла, о чем мы могли бы кого-то поставить в известность. В течение года мы также оповещали людей по электронной почте, если на основании известных нам данных может возникнуть обязанность доплатить", — продолжил Лауритс.
В-третьих, обязанность уплатить подоходный налог на сумму 4000-5000 евро из-за использования не облагаемого налогом дохода может возникнуть только в том случае, если человек сознательно подает в несколько мест заявление об использовании не облагаемого налогом дохода. А заявление о не облагаемом налогом доходе можно подавать только у одного работодателя, и если там учет не облагаемого налогом дохода пойдет неправильно, дополнительная нагрузка подоходного налога не превысит 1200 евро.
"Если у пенсионера есть возможность и желание продолжать работать, то только из-за системы подоходного налога никто не должен от этого отказываться. От общего дохода никому не придется платить больше подоходного налога, чем 20%", — отметил Лауритс.