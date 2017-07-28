Налоговая реформа может обернуться гибелью латвийской легкой промышленности

Комментируя налоговую реформу, заместитель председателя Латвийской ассоциации предприятий легкой промышленности Инга Земдега-Грапе прозывает депутатов ответственной парламентской комиссии привязать размер минимальной зарплаты к размеру необлагаемого налогами минимального дохода. Непродуманная налоговая реформа может привести к банкротству предприятий легкой промышленности. Об этом пишет портал db.lv со ссылкой на газету Dienas Bizness.

"Возможно, это сложно сделать сейчас, но это необходимо сделать позже", — предложила Инга Земдега-Грапе.

Она напомнила, что повышение минимальной зарплаты, которая не связана с необлагаемым минимумом, окажет влияние на финансовое пространство в размере 37 млн евро.

"Названы конкретные предприятия отрасли, которые в регионах предоставляют работу очень большому числу людей, но их прибыль снизилась на 0,7 процентных пунктов до 3,8%. Так как отрасль трудоемкая, то до 80% общего оборота составляют издержки на рабочую силу. Если минимальная зарплата составит 430 евро и повысится необлагаемый минимум, то люди, которые получают минимальную зарплату, смогли бы положить в кошелек на 70 евро больше, 64 евро — из кармана работодателя и 6 евро из налогового кармана государства", — пояснила представитель ассоциации.

Однако, по ее словам, при нынешних показателях рентабельности, бизнесмены не смогут перенести такое увеличение. "Простая математика: если издержки увеличиваются на 9%, а рентабельность составляет только 3,8%, то 90% предприятий отрасли могут оказаться под угрозой банкротства", — предупреждает Инга Земдега-Грапе.

Она напоминает, что в отрасли легкой промышленности в Латвии работают 6500 человек, а предприятия этой сферы за год в виде налогов платят 37 млн евро.