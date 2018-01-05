Налоговая планирует наказывать работников, получающих зарплату в конверте

Работникам не очень нравится план Налогового-таможенного департамента начать наказывать (предъявлять требования по уплате налогов) за получение неофициальной зарплаты не только работодателей, но и самих получателей ”конвертов”. Несмотря на то, что по закону это можно делать и сейчас, пока требования предъявляются лишь работодателям, пишет Eesti Päevaleht.

”В долгосрочной перспективе мы движемся к тому, чтобы любые махинации с налогами обходились бы очень дорого и причиняли много неудобств”, — сказал заместитель гендиректора департамента Риво Рейтманн.

По данным ведомства, каждый двенадцатый работник частично или полностью получает зарплату в конверте. Ситуация улучшилась после введения обязательной регистрации работников в регистре, но на смену неофициальной работе в полном объеме пришла частичная неофициальная зарплата. Обычно в таких случаях официально выплачивается минимальная зарплата, а остальное — в конверте. Каждый пятый получатель зарплаты в конверте, по данным департамента, трудится в строительном секторе. Также каждый пятый работает в сфере общественного питания или гостиничного бизнеса, каждый шестой — в транспортном секторе.

Graafik: Toom Tragel

По словам работницы обслуживающего сектора Керли, предложенная департаментом идея приведет к тому, что найти работу будет намного сложнее. ”Если ты скажешь работодателю, что хочешь получать зарплату официально, то вместо тебя просто найдут того, кто согласится на неофициальную. В лучшем случае тебе предложат минималку официально, а остальное — наличкой. Неофициально платят на более низкооплачиваемых работах, где и так большая текучка”, — посетовала женщина.

”Для работодателя, то есть для того, кто сильнее, это ничего не изменит. Работники уже сейчас не хотят получать в конверте. Для нас медицинская страховка и будущая пенсия так же важны, как и для остальных”, — отметила Керли.

Строитель Юрий против зарплат в конверте, но таких предложений ему поступает много. ”Если говорить о субподрядчиках, то из десяти предложений десять — о зарплате в конверте. Там никто официально не платит”, — сказал он. По словам Юрия, если строитель говорит субподрядчику, что не хочет участвовать в теневой экономике, то может смело отправляться домой: ”Говорят, что сделаешь, получишь неофициально и все. В качестве альтернативы предлагают минималку”. По его мнению, применение наказания в отношении работника не поможет прекратить распространение зарплат в конвертах. ”Это ведь не вина работника. Это вина субподрядчиков. Большая часть работников хотят получать официально, поскольку это связано с разными компенсациями и пенсией. Если тебе платят все не официально, то у тебя нет даже медицинской страховки, — рассуждает Юрий. — Если наши строители откажутся работать неофициально, то вместо них найдут каких-нибудь украинцев, которые согласятся”.

Председатель правления Эстонского союза предприятий строительного сектора Райво Ранд сказал, что сразу начинать наказывать работников не надо, но это, несомненно, уменьшило бы количество зарплат в конвертах. ”Люди начнут понимать, какова реальная зарплата и налоги. План сработал бы, так как бывают ситуации, когда работник склоняет работодателя платить ему больше, но неофициально”, — отметил Ранд. По его мнению, многие хорошие работники стали бы искать честные предприятия и переходили бы туда, что в свою очередь способствовало бы формированию сильных фирм-субподрядчиков.

Эксперт отметил, что министерствам и департаменту следует поторопиться с воплощением идеи в жизнь: ”Если замысел и идея существуют и если это приведет к росту налоговых поступлений, то можно сразу и начать ее воплощение. План следует запустить настолько быстро, насколько это возможно”.